O Partido Novo é até agora a legenda que mais distribuiu fundo eleitoral na atual eleição, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral.

A candidata Marina Helena, do Partido Novo, que disputa a Prefeitura de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress

A legenda surgiu há dez anos com a promessa de não usar recursos públicos em campanhas, mas mudou de ideia no começo do ano e passou a aceitá-los. No total, tem direito a R$ 37,1 milhões, já repassados pelo TSE.

O partido já distribuiu R$ 850 mil nos primeiros dias de campanha: R$ 500 mil foram para Marina Helena, candidata da legenda a prefeita de São Paulo.

Outros R$ 200 mil se destinaram a Raqueli Baumbach, candidata a vice em Porto Alegre, e R$ 150 mil para Giuseppe Riesgo, que disputa a prefeitura de Santa Maria (RS).