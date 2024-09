Brasília

A Mineração Rio do Norte, dona do projeto Novas Minas, busca estender sua operação por mais 15 anos no oeste do Pará para fazer frente à China na produção de alumínio com o argumento de que seu processo de produção é sustentável e certificado.

Os chineses são os maiores produtores do metal, mas o processo ocorre à base de carvão, segundo a Abal (Associação Brasileira de Alumínio).

Processo de produção de peças de alumínio em fábrica de São Paulo - Eduardo Anizelli/Folhapress

No momento, o projeto só conta com a licença prévia, liberada pelo Ibama nesta semana. Com a conclusão do licenciamento, a mineradora planeja investir cerca de R$ 5 bilhões em cinco anos, estendendo a vida útil da mina de 2027 até 2042.

Em 2023, a Mineração Rio do Norte vendeu 12,7 milhões de toneladas de minério —64% foram direcionadas para refinarias brasileiras, 19% para a América do Norte, 7% para a Europa e 10% para a Ásia.

Com Diego Felix