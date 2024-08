No contexto brasileiro, é desafiador garantir que projetos e organizações sociais se sustentem a longo prazo. O voluntariado tem papel essencial nesse sentido.

É por meio desse tipo de atuação que diversas organizações conseguem exercer seu trabalho no dia a dia e garantir sua sobrevivência. Porém, segundo a Pesquisa de Voluntariado 2021, somente 34% das pessoas declaram fazer trabalho voluntário (com ou sem frequência definida).

O Dia Nacional do Voluntariado, nesse cenário, torna-se uma data estratégica: ainda há muito espaço para mobilizarmos pessoas.

Oficina musical com a ONG Turma da Touca - Divulgação/Luís Madaleno/Atados

Em pesquisa realizada pelo Atados em 2021, descobriu-se que 80% dos voluntários se recordam da primeira vez em que participaram de alguma ação social. É uma experiência tão marcante que eles se lembram do dia, das pessoas com quem estavam e, principalmente, de como se sentiram.

Todos relatam um sentimento de realização ao final da ação –e é justamente essa sensação que faz com que voltem a se engajar. O aprendizado principal da pesquisa foi: facilitar primeiros encontros com o voluntariado pode criar agentes de mudança.

"Caí de paraquedas e vesti a camisa do voluntariado. Encontrei-me mesmo nisso e entendi que poderia fazer alguma coisa pela minha comunidade", disse uma voluntária que atuou por alguns anos em um projeto social. Ela conseguiu sintetizar algo que o Atados está há mais de uma década desenvolvendo: o "despertar" para o poder da transformação pelo voluntariado.

O voluntariado é um espaço de troca e pode tomar diversos formatos. Há sempre uma opção de projeto que caiba em sua rotina. Mas nem todas as pessoas sabem como encontrar essas oportunidades. E é atendendo a essa demanda que a Campanha do Dia Nacional do Voluntariado, liderada pelo Atados, toma forma.

Na semana do dia 28 de agosto, a organização que incentiva o voluntariado pelo Brasil apoia organizações parceiras a criar diversas oportunidades de vagas para fomentar esse movimento.

Serão realizadas 7 ações em cada região do país, além de uma ação online direcionada à população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A campanha deve impactar mais de 1.500 pessoas e abrir vaga para mais de 700 voluntários.

Para mais informações, você pode seguir a página do Atados no Instagram ou buscar por uma vaga no site oficial para viver essa experiência. Organizações e projetos sociais em busca de apoio e voluntários são igualmente incentivados a se registrar na plataforma, facilitando sua divulgação e promovendo a colaboração coletiva.