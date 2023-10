The New York Times

Em meio a terríveis eventos no exterior e à tomada do Partido Republicano por agentes do caos, a economia dos Estados Unidos tem apresentado muitas boas notícias. Todas as indicações são de que o PIB real ainda está crescendo rapidamente e estamos adicionando empregos em um ritmo extraordinário, mesmo com a inflação continuando a cair.

No entanto, há uma parte do quadro econômico que é preocupante —as taxas de juros de longo prazo subiram muito desde o início de 2002, especialmente nos últimos seis meses.

Essa alta nas taxas de juros de longo prazo é problemática de várias maneiras. Não é uma crise, pelo menos ainda não. Mas, em um mundo melhor, estaríamos tomando medidas para reduzir as taxas de juros de forma sustentável. Em particular, agora seria um bom momento para controlar os déficits orçamentários.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante coletiva de imprensa na Casa Branca - Jim Watson - 6.out.2023/AFP

No entanto, as chances de uma ação séria sobre o déficit a qualquer momento próximo são próximas de zero. E é importante entender por quê.

Primeiro, por que as altas taxas de juros são um problema? Até agora, não há indicação de que elas estejam prestes a causar uma recessão. Na verdade, a resiliência da economia diante de taxas mais altas é provavelmente a principal razão pela qual as taxas subiram tanto.

Ou seja, os investidores parecem estar desistindo, concluindo que a "taxa de juros real de curto prazo esperada para prevalecer quando uma economia está em plena força e a inflação está estável" subiu acentuadamente.

Se isso aconteceu, o Federal Reserve terá que manter as taxas de juros de curto prazo, que ele mais ou menos controla, altas por um longo tempo para evitar um ressurgimento da inflação. E a perspectiva de taxas de curto prazo altas pelo tempo que se pode ver está fazendo com que os investidores aumentem as taxas de longo prazo.

Existem outras possíveis explicações para o aumento das taxas, que vão desde a simples oferta e demanda —o governo está vendendo muita dívida agora, e o Fed não está mais comprando— até a psicologia do investidor. Mas, de qualquer forma, não há um caso claro de que as taxas crescentes prejudicarão a economia no curto prazo.

No entanto, existem preocupações de longo prazo. Uma delas é que custos de empréstimos mais altos podem tornar a dívida pública menos sustentável. Ainda acho que não entraremos em uma crise fiscal em breve —e nem os mercados.

Se os investidores estivessem realmente preocupados com a solvência dos EUA, eles provavelmente esperariam uma inflação mais alta à medida que o governo federal recorre à impressora para pagar algumas de suas contas.

Mas podemos inferir as expectativas de inflação do mercado ao observar a taxa de equilíbrio, a diferença entre títulos protegidos contra a inflação e títulos comuns. A inflação esperada permaneceu estável e não explica nenhum dos picos nas taxas de juros.

Além disso, se os investidores estivessem preocupados com a solvência dos EUA, esperaríamos que o dólar caísse em relação a outras moedas; na realidade, ele subiu.

Mas mesmo que não haja uma crise imediata, taxas de juros altas quase certamente vão prejudicar o investimento privado, prejudicando nossas perspectivas de longo prazo. Estou especialmente preocupado com os efeitos das altas taxas sobre os investimentos em energia renovável, que são de importância existencial.

Portanto, seria realmente bom reduzir as taxas de juros novamente. Infelizmente, o Federal Reserve não pode simplesmente reverter sua política de aumento das taxas para limitar a inflação. Embora as notícias sobre a inflação tenham sido extremamente encorajadoras, a economia dos EUA parece estar muito aquecida, e reduzir as taxas ainda poderia fazer com que ela superaquecesse, elevando novamente a inflação.

Para abrir espaço para taxas de juros mais baixas, então, precisaríamos retirar um pouco do calor da economia de outra forma —mais obviamente, reduzindo o déficit orçamentário, que está muito alto para uma economia próxima ao pleno emprego.

Agora, alguns leitores podem ficar surpresos ao me ouvir dizer isso. Afinal, passei grande parte dos últimos 15 anos criticando os alarmistas do déficit que sequestraram o debate econômico após a crise financeira de 2008, desviando-o da necessidade de restaurar o pleno emprego.

A virada para a austeridade fiscal causada por essa mudança de foco causou imensos danos, levando a milhões de empregos perdidos e negligência de investimentos públicos importantes.

Mas há uma grande diferença entre estar obcecado com o déficit orçamentário, digamos, no início de 2013, e acreditar que poderíamos ter um déficit menor agora. Naquela época, a taxa de juros dos títulos protegidos contra o risco de inflação era negativa, de modo que os investidores estavam, na verdade, pagando ao governo federal para pegar seu dinheiro. Agora, essa taxa é de 2,4%. Portanto, faz muito mais sentido se preocupar com o endividamento agora.

Além disso, naquela época, o desemprego ainda estava alto —perto de 8%— então os gastos do governo não estavam competindo com os gastos privados por recursos escassos. Agora, o desemprego está abaixo de 4%, então a concorrência é uma preocupação real.

Portanto, embora não precisemos entrar em pânico com os déficits orçamentários, um déficit menor realmente ajudaria na gestão econômica agora.

Mas isso não vai acontecer. Por quê? Se você ouvir políticos republicanos, pode pensar que a redução do déficit é fácil —basta cortar os gastos governamentais desnecessários, uma categoria que os adeptos do Maga [movimento Make America Great Again, que apoia o ex-presidente Donald Trump] acham que inclui ajuda à Ucrânia na luta contra a invasão da Rússia. E a maioria dos eleitores diz que o governo gasta demais em geral.

Mas pergunte aos eleitores sobre gastos específicos e quase não há nada que eles queiram cortar. O ponto fundamental, como sempre, é que o governo federal é essencialmente uma seguradora com um exército.

Previdência social, saúde e outros programas de segurança social representaram a maior parte dos gastos governamentais no ano fiscal de 2023. Adicione os gastos militares e os pagamentos de juros, e o que resta —NDD, para "gastos discricionários não relacionados à defesa"— é uma pequena fatia do total. Além disso, o NDD foi comprimido pela austeridade passada. Portanto, não há possibilidade de grandes cortes nos gastos, a menos que cortemos programas extremamente populares.

E isso é mesmo desejável? Os Estados Unidos têm uma rede de segurança social muito mais fraca do que outras economias avançadas, refletindo baixos gastos sociais do governo.

Nossa rede de segurança social fraca é pelo menos parte da razão pela qual temos tanta pobreza e os americanos estão, para ser franco, morrendo muito mais jovens do que seus colegas no exterior. Por que torná-la ainda mais fraca?

Mas e o déficit? Bem, há uma resposta óbvia: arrecadar mais impostos. Na verdade, os Estados Unidos são uma nação com carga tributária muito baixa em comparação com a Europa.

O problema é óbvio. Conservadores sempre querem reduzir impostos, especialmente para os ricos, mesmo que pesquisas sugiram que a maioria dos americanos acredita que os ricos pagam pouco. Os republicanos estão até tentando privar o IRS [a Receita Federal dos EUA] dos recursos necessários para combater a evasão fiscal dos ricos.

E embora os democratas estejam pelo menos dispostos a taxar os ricos, isso por si só não será suficiente (embora ajude). E eles não estão dispostos a enfrentar o calor político ao propor aumentos de impostos para a classe média.

O ponto é que a economia da redução do déficit é simples. Pode ser alcançada tanto pela redução dos benefícios sociais quanto pelo aumento dos impostos. Dado que os Estados Unidos têm gastos sociais fracos em comparação com outros países, os impostos são a rota mais plausível. Mas não vejo nenhum caminho político plausível para um aumento de impostos que reduziria significativamente o déficit.

Portanto, a redução séria do déficit, uma má ideia há uma década, é uma boa ideia agora. Mas não vejo como torná-la realidade.