No sábado, em um comício em Wisconsin, Donald Trump disse algumas coisas bizarras e potencialmente prejudiciais sobre política econômica. "E daí?", você pode dizer; afinal, era um dia que terminava em "y" (no inglês, "saturday"). E para ser honesto, a coisa mais vil que ele disse naquele evento não foi sobre economia; foi sua declaração de que sua visão ou plano para "tirá-los" —deportar imigrantes que estão vivendo ilegalmente no país— "será uma história sangrenta".

Ainda assim, suas observações sobre como ele usaria tarifas para preservar o status do dólar como moeda de reserva devem preocupar qualquer um que imagine que a política econômica internacional durante um segundo mandato de Trump seria como a política em seu primeiro mandato —muito barulho e fúria significando não muito.

O candidato e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa na Trump Tower, em Nova York - David Dee Delgado/6.set.24/Reuters

O que Trump disse? Resumos das declarações de Trump muitas vezes as fazem parecer mais coerentes do que são —um processo que alguns criticam como "sanewashing". Então, deixe-me passar o microfone para o próprio Trump e reproduzir suas observações literalmente.

Primeiro, ele proclamou sua própria infalibilidade: "Trump está sempre certo. Eu odeio estar certo. Eu odeio estar certo. Eu estou sempre certo."

Sério? Em 2020, Trump previu um colapso do mercado de ações se Joe Biden fosse eleito; até o fechamento de sexta-feira, as ações, na verdade, subiram 40% desde que Biden assumiu o cargo. Agora, todos fazem previsões ruins; estou mais alarmado com a ideia de entregar o poder a um homem que acredita que nunca está errado.

No comício, depois que ele disse algo sobre a Ucrânia e nossa fronteira sul, veio esta declaração:

"Nossas cidades estão uma bagunça, e são lugares muito perigosos. Vamos torná-las seguras, limpas e bonitas novamente, e manteremos o dólar como a moeda de reserva mundial. O dólar está atualmente sob grande cerco. Muitos países estão abandonando o dólar. Você não vai abandonar o dólar comigo. Eu vou dizer: 'Você abandona o dólar, você não está fazendo negócios com os Estados Unidos, porque vamos colocar uma tarifa de 100% sobre seus produtos, senhor. Gostaríamos muito de voltar ao dólar imediatamente. Muito obrigado.' É tão fácil."

Incluí a parte sobre tornar as cidades "seguras" porque fazia parte de uma frase corrida que de alguma forma se transformou no papel do dólar. Mas só para constar, o crime violento, em particular o assassinato, na verdade tem caído constantemente desde logo após Trump deixar o cargo.

Sobre o dólar, porém: Há muito misticismo sobre seu papel no mundo; pode parecer sofisticado invocar "moeda de reserva" com a testa franzida, e sempre houve um mercado para os profetas do apocalipse prevendo um colapso iminente com consequências terríveis. Em geral, no entanto, quanto mais você sabe sobre dinheiro internacional, menos preocupado você fica que (a) o dólar perderá repentinamente sua posição especial e (b) a erosão dessa posição causará muitos danos.

Muitos governos mantêm reservas de ativos estrangeiros —reservas— que podem ser usadas para apoiar suas próprias moedas em tempos de estresse. Um pouco menos de 60% desses ativos tomam a forma de dívida do governo dos EUA, uma participação que tem diminuído gradualmente de cerca de 75% uma geração atrás, à medida que os governos diversificam suas participações.

Mas muitas entidades possuem dívida com o governo dos Estados Unidos. O fato de que algumas dessas entidades são governos estrangeiros não é um grande problema.

O que torna o dólar especial é seu papel dominante nas transações internacionais. Muitos dos empréstimos e dos financiamentos internacionais são denominados em dólares: o valor que os mutuários devem reembolsar é especificado em dólares. Muito do comércio internacional é faturado em dólares. E aproximadamente dois terços das notas de US$ 100 —que representam mais de 80% do valor da moeda em circulação— são mantidas por estrangeiros.

Por que tantas pessoas fora do nosso país usam dólares? Em um artigo justamente famoso, o economista Charles Kindleberger argumentou que o papel do dólar como moeda internacional é semelhante ao papel do inglês como língua internacional: as pessoas falam inglês e usam dólares porque tantas outras pessoas falam inglês e usam dólares.

Crucialmente, o papel especial da língua inglesa e do dólar reflete principalmente decisões privadas —o que os republicanos pré-Trump poderiam ter saudado como o trabalho dos mercados livres— não as políticas dos governos estrangeiros.

O que nos traz de volta a Trump. Duvido que ele realmente entenda o que está dizendo sobre o dólar como moeda de reserva, mas ele provavelmente está confundindo as participações governamentais da dívida dos Estados Unidos com o papel muito mais amplo do dólar internacionalmente.

Nesse caso, no entanto, o que ele está propondo? Ele, por exemplo, puniria a Indonésia se algumas de suas empresas faturassem seu comércio com a China em renminbi em vez de dólares? Ele puniria a Colômbia se alguns de seus traficantes de drogas começassem a acumular mais notas de 100 euros do que notas de US$ 100?

Se essas sugestões parecem absurdas, é porque são. A verborragia belicosa de Trump é difícil de realmente decifrar, mas, de modo geral, qualquer noção de que a América poderia usar a ameaça de tarifas para forçar os países a continuarem usando o dólar —o que, novamente, reflete principalmente decisões privadas— envolve mais do que um pouco de megalomania. Nossa nação tem muito poder econômico, mas não tanto assim.

De fato, qualquer esforço desse tipo provavelmente sairia pela culatra. Grande parte da influência da América, econômica e de outra forma, vem de nossa reputação como uma nação geralmente sã e responsável. Tornar as tarifas punitivas uma ferramenta rotineira de política faria muito para destruir essa reputação.

Mas boa sorte tentando transmitir essa realidade a Trump. Lembre-se, ele está sempre certo.