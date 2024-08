Há alguns estereótipos de alunos que, frequentemente, se repetem em salas de aula. É comum ter aquela aluna ou aluno muito dedicado, brincalhão, tímido, popular da escola, o grupinho de meninas que andam juntas, ou a turma do fundão. Os perfis são diversos.

Apesar das personalidades que vão se formando ao longo da infância e da adolescência, as aptidões, interesses e resultados alcançados pelos estudantes não estão, necessariamente, associados ao estereótipo. O garoto comunicativo pode ter um ótimo desempenho em matemática. Ou a menina mais estudiosa que nunca se dá bem nas provas de química. As diferenças existirão, até em casos em que todos tenham os mesmos recursos.

Diferenças de esforço e habilidades entre estudantes são naturais com a diversidade. Infelizmente, as diferenças que observamos na educação do país vão muito além das naturais.

Os dados educacionais apresentam marcadas desigualdades entre estudantes brasileiros. Apesar de incontestáveis avanços educacionais, em especial a universalização do acesso à educação básica, as melhorias não chegam a todos da mesma forma. E há evidências de que algumas desigualdades no acesso à educação de qualidade e no desempenho têm aumentado.

Estudantes embarcam em ônibus escolar em Maragogipe, no Recôncavo Baiano - Rafaela Araújo - 17.ago.23/Folhapress

O sexo, a cor ou a raça, o local onde nasceu e as condições socioeconômicas da família: esses fatores determinam a qualidade da escola que a criança frequentará e o quanto ela aprenderá. Não deveria ser assim. Num mundo justo, todos deveriam ter acesso igualitário a boas oportunidades educacionais. Se assim fosse, as diferenças de desempenho poderiam ser definidas apenas pelas preferências de cada um. Mas não é esse o nosso mundo.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Ainda dependemos de investigar os abismos na equidade na educação. Felizmente, tais dados existem. Um dos avanços educacionais alcançados são as séries longitudinais de dados oficiais. Temos o Censo Escolar, com dados individuais de alunos e escolas; o Saeb, com resultados de desempenho; o indicador de nível socioeconômico das escolas, entre outros divulgados com regularidade.

Ainda assim, a coleta desses dados tem problemas.

No último Censo Escolar, por exemplo, um quarto dos estudantes não tiveram sua cor/raça declarada. Além disso, não há garantia de que os três quartos declarados estejam bem classificados. Esse tipo de falha limita a identificação de desigualdades raciais sistêmicas e, portanto, a formulação de medidas para combatê-las.

Não é aceitável que as condições em que uma criança nasce determinem seu desenvolvimento acadêmico. Aperfeiçoar dados oficiais é um passo indispensável para identificar e solucionar desigualdades que passam longe de serem aceitáveis.