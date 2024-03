Meu filho Pedro é fã de mangá. Melhor, ele é fã de um mangá específico: One Piece, que conta a saga de um grupo de piratas gente-fina.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Voltava com ele da escola quando passamos em frente a uma banca de revistas. O moleque foi direto para o livro "One Piece: Receitas Piratas do Sanji" (Planet Manga/Panini). Custa R$ 99,90.

Cena da série "One Piece", da Netflix - Casey Crafford/Netflix

Caro, mas ele é fã de mangá e eu sou fã de comida. Resolvi pagar para ver.

O personagem Sanji, além de pirata, é um excelente chef de cozinha. A comida, aliás, permeia toda a trama. Monkey D. Luffy, o líder do bando, é um glutão inveterado com uma magreza inverossímil.

Os pratos de One Piece às vezes têm carne de criaturas fictícias, como atum-elefante ou pássaro-abelha. A food stylist Nami Iijima, que criou as receitas, transforma os monstros em animais comuns –no caso, atum normal e frango, respectivamente.

Algumas receita são de execução bem difícil –caso da carne com osso, que Nami interpretou como uma tulipa da asa de frango invertida e recheada com frango moído.

Por sorte, o filhão quis que eu fizesse uma receita bem fácil: arroz frito, clássico das cozinhas chinesa e japonesa.

Arroz frito é uma excelente solução para aproveitar as sobras da geladeira. E as crianças adoram.

O personagem Monkey D. Luffy em loja em Tóquio - Philip Fong/AFP

Você refoga o arroz já pronto com vegetais, ovo, shoyu e, se tiver, algum tipo de carne.

Nos restaurantes orientais, o arroz frito é preparado na wok, frigideira grande e funda. Caso não tenha uma, procure usar a frigideira mais larga da sua cozinha. Isso é importante para fritar o ovo em separado, apenas empurrando os outros ingredientes para o canto da panela.

A versão do livro, na tradução brasileira, pede peito bovino curado. Mantive o texto original na receita: é uma definição que se aplica ao pastrame, carne curada de origem judaica.

Usei pastrame picado e ficou ótimo, mas você pode fazer com tiras cruas de bife, presunto cozido, restos de churrasco ou até mesmo sobras de frango assado.

Também é válido trocar os cogumelos da receita por cenoura, repolho, brócolis, o que tiver à mão. Arroz frito é para zerar os potes da geladeira.

Arroz frito, em receita baseada no anime 'One Piece' - Marcos Nogueira/Folhapress

ARROZ FRITO

(receita do livro "One Piece: Receitas Piratas do Sanji")

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

360 g de arroz cozido

2 ovos

50 g de peito bovino curado

1/4 de cebola (50 g)

4 cogumelos champignon

1 colher (sopa) de óleo de cozinha

1/2 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1/2 colher de sopa de molho shoyu

Cebolinha a gosto

Modo de fazer