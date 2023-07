Empenhada há décadas em aniquilar a paixão do brasileiro pelo futebol, a CBF anunciou uma reforma ampla e geral na entidade. "Tivemos uma sequência de ex-presidentes presos ou impedidos de saírem do Brasil, demos todos os incentivos para a criação de uma arbitragem séria e profissional em favor de Flamengo e Corinthians, além de promovermos uma aposentadoria remunerada para pessoas sem ligação com o futebol. Mas chegou a hora de dar um passo adiante", afirmou o presidente.

Sob aplausos, um dirigente de nome desconhecido passou um pente no cabelo pintado de acaju e balançou a aba do terno, preenchendo a sala com caspa e cheiro de perfume.

Débora Gonzales

Ao pedir um cigarro Continental e sacudir um Rolex dourado, acrescentou: "O projeto de conferir irrelevância à seleção brasileira é um case de sucesso mundial. Somos muito bem-sucedidos há décadas na reformulação de um esquema de jogo tipicamente brasileiro. A estratégia de contratar um técnico italiano para comandar o time só em 2024 é um passo visionário nesse sentido", disse, deixando cair uma caixa de joias sauditas.

Em seguida, foi a vez do conselho da CBF, que é formado por jovens brasileiros de postura ilibada, visão moderna de mercado e trajetória vitoriosa (especialmente no pungente futebol acreano).

Um dirigente desconhecido ligou um projetor de transparências e foi até a parede para apresentar a nova CBF. "Assim como o Fernando Diniz vai conciliar a função de técnico do Fluminense para fazer um bico de treinador interino da seleção, gostaríamos de apresentar o seu Tião."

Após uma nova salva de palmas que espalhou polvilho antisséptico pelo ambiente, o porta-voz do conselho completou: "Seu Tião faz pequenos reparos hidráulicos, elétricos e tem experiência como pintor de paredes. Por isso, vai conseguir conciliar bem sua vida profissional com o cargo de preparador físico da seleção brasileira".

O planejamento da nova CBF foi mimeografado em papel carbono e as cópias foram afixadas na parede.

Segundas-feiras: sinuca, jogo de Pif-Paf e curso de confeitaria e decoração de bolos.

Terças: Oficina de slime, teatro e dança das cadeiras.

Quarta-feira: Tarô e pilates.

Quinta-feira: Seleção brasileira, jardinagem e hidroginástica.

Sexta-feira: Recesso.

À gerência