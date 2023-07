O maior patrimônio deixado no prédio da CBF nos últimos anos foi a estrutura de trabalho. Mais do que o dinheiro nos cofres da entidade. Eram oito pessoas mais o técnico Tite trabalhando todos os dias no prédio da Barra da Tijuca, das 10h às 19h.

Monitoravam jogadores do mundo todo e sistemas táticos de clubes e seleções.

Hoje, no prédio da Barra da Tijuca, sobraram dois analistas, um fisiologista e um coordenador.

Tite ensinou que técnico de seleção trabalha todos os dias. Não ganhou a Copa. Não foi por culpa do método. Havia mais estudo do que no passado.

Um dos problemas de ter Fernando Diniz como técnico da seleção por um ano, compartilhado com o Fluminense, é abrir mão da exclusividade. No século 21, seleção não é momento. É sequência, estudo e dedicação para conhecer os movimentos do futebol no mundo todo.

Fernando Diniz vai dividir atenção entre clube e seleção - Eduardo Anizelli - 5.jul.23/Folhapress

Fernando Diniz é boa escolha.

Tem tudo para dar errado.

Se ganhar os oito jogos pela seleção e Ancelotti não for bem na temporada do Real Madrid, fora, Ancelotti!

Se o Fluminense cair na tabela do Brasileiro, fora, Diniz!

Sem contar o constrangimento de Ancelotti logo em sua primeira entrevista, na volta das férias, em Valdebebas, centro de treinamentos do Real. "Senhor Ancelotti, a CBF diz que o senhor está contratado. Está? O Real Madrid concorda com o fato de trabalhar um ano na Espanha já acertado com outro time?"

Não se trata de duvidar da palavra do presidente Ednaldo Rodrigues, mas de ouvir a confirmação da outra parte. Carlo Ancelotti será o técnico da seleção, quando disser que é.

Por ora, não disse.

Não se pode sustentar o compartilhamento por um ano. Diniz tem de ficar até dezembro no Fluminense, depois trabalhar para a CBF. Ainda assim, não seria a situação ideal, mas um remendo. O melhor remendo possível.

É melhor Diniz do que Ramon Menezes. Mas a presença nas duas canoas produzirá dúvidas, suspeitas, como houve no passado.

Exceto por quatro meses de 1998, com Luxemburgo, o Brasil tem técnicos exclusivos desde Telê Santana, contratado em 1980.

Em outubro do ano anterior, Cláudio Coutinho compartilhava Flamengo e seleção.

Na última semana de outubro de 1979, tinha semifinal da Copa América, em Assunção, contra o Paraguai, numa quarta-feira (24), e semifinal do Carioca, contra o Vasco, no domingo (28).

De seus 22 convocados, dois eram do Flamengo, o lateral Toninho e o zagueiro Rondinelli, e um do Vasco, o goleiro Leão. Com Zico machucado, Coutinho deixou fora da lista o lateral Júnior, o volante Carpegiani e o meia Tita, substituto do Galinho, com a camisa 10.

Na quarta-feira, sem os três rubro-negros, o Brasil perdeu por 2 a 1 em Assunção. No domingo, o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 2. Três gols de Tita, descansado, em Leão, o arqueiro que jogou na quarta-feira, no Paraguai.

Cláudio Coutinho se dividiu entre Flamengo e seleção - Acervo - 1979/Folhapress

Na época, não se discutiu o conflito de interesses. Nem vem ao caso pensar se Coutinho agiu de má-fé. Possivelmente, não. Era a maneira como funcionava naquele tempo. Em 1970, Zagallo era técnico do Botafogo, cedido à seleção. Voltou depois de ser tri mundial.

No ano seguinte, foi o último técnico do Fluminense compartilhado com a seleção brasileira, antes de Fernando Diniz. O Brasil disputou só sete partidas em 1971, despedida de Pelé entre eles. Zagallo se licenciou de seu clube por um mês e voltou para ser campeão carioca.

O Fluminense se orgulhava de ter o técnico da seleção. Hoje, a torcida protesta. Motivo para pensar que pode dar errado a boa ideia de Fernando Diniz como técnico do Brasil.