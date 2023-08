Expectativa: o governo comunista de Lula transformará o Brasil numa Venezuela.

Haverá corridas aos supermercados, hiperinflação e caos. Os comunistas vão tomar o seu patrimônio, invadir sua casa. Nossa bandeira será vermelha. Você perderá seu bem mais sagrado: a liberdade.

Realidade: a queda da inflação já é sentida nos supermercados e nos postos de gasolina. A aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária caminham com força inédita no Legislativo. Tivemos US$ 54 bilhões de superávit na nossa balança comercial no acumulado de janeiro a julho. A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou de "BB-" para "BB" nossa nota de crédito e a Standard & Poor’s melhorou nossa avaliação pela primeira vez desde 2019. Ao mesmo tempo, cessaram os discursos diários cheios de ódio e autoritarismo.

Expectativa: o mensalão, o petrolão, os escândalos de corrupção e o indecente orçamento secreto foram golpes duros. Geraram rejeição violenta da sociedade, o que culminou no desejo de uma nova política: mais limpa, transparente e eficiente.

Realidade: em pouco mais de seis meses, o governo Lula já cede cargos, ministérios e promove o desembarque dos piratas do fisiologismo na máquina estatal. Não consegue espantar a sensação de que as melhorias são negociadas num balcão de padaria.

Ilustração de Débora Gonzales para coluna de Renato Terra de 3 de agosto de 2023 - Débora Gonzales

Há algo de peculiar no comunismo implementado por Lula. Ao atravessar os trópicos, os bolcheviques se tornaram homens cordiais. A justiça social arruma o seu jeitinho, acomoda a burguesia e proletariado na dialética da malandragem. Todo mundo junto e misturado numa gambiarra que se estrutura nas entrelinhas da lei.

Com o perdão de José Miguel Wisnik, essa é a "vocação não linear do comunismo brasileiro". A ocupação de espaços acontece sempre de maneira transitória, improvisada, escapulindo entre o talento e o deboche. A consolidação do comunismo moleque brasileiro tem o drible como esquema tático.

É saúde e saúva ao mesmo tempo. Sectária e democrática. É construção e ruína. Romântico e burguês. Veneno e remédio. Foice e iPhone. É luta de classes num ringue de gel.

A distopia utópica do comunismo moleque é a contradição unificadora. É o sistema que se alia ao coronel para beneficiar o empregado. Que demarca intersecções entre capitanias hereditárias e quilombos. Que se equilibra no desequilíbrio social. E que, ao menos, traz a novidade histórica de incluir os pobres no orçamento. E, claro, a obviedade histórica de incluir também os ricos.