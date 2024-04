Fim do mistério sobre o desentendimento entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Alexandre Padilha.

Com a palavra, a terapeuta Vânia Homem de Vênus: "Os corpos políticos são inseridos no universo simbólico de maneiras diferentes. O embate entre a fala e o falo acaba irrompendo um fetiche mútuo. Quando Lira usa expressões como 'incompetente' e 'desafeto pessoal' para se referir a Padilha, ele está escancarando traços de um analfabeto emocional que não sabe sequer reconhecer seus sentimentos, que dirá elaborá-los. Uma farofa de estupidez!".

Foram inúmeras indiretinhas que começaram a espocar desde que Lira, tomado pela testosterona, apresentou a sua versão do bordão "Vai pra casa, Padilha".

Em entrevista para o Conversa com Bial, por exemplo, o presidente da Câmara lançou uma mensagem cifrada. "Tenho erros e acertos, não tenho problema de reconhecer o erro quando o faço. Já vinha apontando reservadamente ao governo, e ele sabe disso, que há alguns meses não funciona a articulação do governo", disse Lira quando perguntado sobre o atrito com Padilha. "Se prestar atenção, há um esforço muito grande da presidência da Casa, do líder do governo na Câmara, de convergir as matérias para que cheguem muito maduras ao plenário da Câmara."

Ilustração de Debora Gonzales para coluna de Renato Terra de 25 de abril de 2024 - Debora Gonzales/Folhapress

Uma comissão constituída de psicólogos, astrofísicos e linguistas foi formada para decodificar o conceito de "articulação do governo" e a expressão "convergir as matérias para que cheguem muito maduras ao plenário da Câmara".

O cientista Simão Bacamarte liderou uma pesquisa de campo. "Enviamos uma sonda para o Congresso com o objetivo de coletar materiais que nos ajudem a entender o que é essa tal ‘articulação’ defendida por Lira. Ainda não obtivemos nada que pudesse significar um mísero resquício de debate, conversa ou diálogo que aponte para um projeto de país", lamentou.

Psicólogos classificaram a relação entre Congresso e governo como "tóxica". "Todos falam, ninguém ouve e todos saem com a sensação de que foram traídos", resumiu Bentinho de Assis.

No fim da tarde, o jornalista Leozinho Personal revelou a origem do desentendimento. "Se querem saber os bastidores da política brasileira, é preciso ter fontes na Academia Body Planet. Quem viu ‘Vale o Escrito’ sabe o que estou dizendo", gabou-se. Em seguida, cravou a informação: "Um personal trainer foi pivô da separação entre Arthur Lira e governo".