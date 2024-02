Ao chegar à Estônia, fui recepcionado por Dennys Andrade, brasileiro que reside no país há cinco anos e que me hospedou por três noites.

Durante aqueles dias pude comparecer a um evento chamado Brazilian Day, organizado por brasileiros com apoio da nossa embaixada.

O conceito do evento é reunir locais e brasileiros em um ambiente cultural único de vibrações de verão tropical para os países bálticos. É uma grande oportunidade para todos os talentos, artistas e marcas compartilharem seus produtos, ideias e arte na Estônia. Pude participar falando um pouco do meu projeto de dar a volta ao mundo.

Depois de conversar com algumas pessoas, mudei de ideia em relação a visitar a Rússia. Não estava em meus planos visitar esse país em breve, mas fui informado de que a fronteira entre os dois países estava segura.

Achei que poderia ser interessante fazer essa mudança no roteiro, então fui até a rodoviária para comprar passagens de ida e volta, saindo na manhã seguinte e retornando após dois dias.

A viagem teve uma duração de oito horas e, ao passar pela imigração da Rússia, me deram uma permanência de até três meses. Utilizei um serviço chamado Couchsurfing e, por meio dele, conheci um russo em São Petersburgo que só se comunicava no seu idioma. Ou seja, nossa comunicação só foi possível graças ao tradutor do celular.

Usando esse recurso, pude ficar hospedado em sua casa e ainda contei com ele como meu guia durante todo o período em que estive na cidade, vivendo experiências locais e experimentando a culinária russa autêntica.

A caminho de volta para Estônia, desci do ônibus para passar pela imigração, entreguei o meu passaporte para o policial e ele começou a fazer uma sequência de perguntas rotineiras. No entanto, apesar da minha tranquilidade ao responder, fui convidado a entrar em uma pequena sala.

No decorrer da conversa, entreguei a esse policial os meus outros quatro passaportes, emitidos nos últimos 20 meses.

Naquele momento, expliquei a ele o meu objetivo de quebrar um recorde do Guinness Book de visitar 196 países do mundo. Após sua análise, ele disse que eu não poderia entrar no país porque havia vencido o meu tempo no espaço Schengen, uma uma ampla região criada entre países europeus em que é possível viajar livremente, sem controles nas fronteiras domésticas. A maior parte de seus membros também compõe a União Europeia.

Negativo! Eu gerencio todas as entradas e saídas dos países, então sei que usei 80 dos 90 dias que tenho para a permanência nessa região. O problema é que ele não estava encontrando o carimbo de saída da França, por isso sua conta deu errado. Infelizmente o sistema de imigração russo não é integrado aos demais países.

Pois bem, após todas as tentativas de conversa, aceitei que seria impossível retornar à Estônia. Às 23h40, o ônibus em que eu deveria estar seguiu viagem e tive que caminhar dois quilômetros Rússia adentro para encontrar a cidade mais próxima dali.

Eu estava sem blusa de frio, sem dinheiro em espécie e sem internet. Minhas coisas estavam na Estônia, já que não faria sentido trazê-las a uma viagem de apenas dois dias! Sem saber que horas eram, cheguei em Kingisepp e apenas cochilei em frente a um hotel que estava fechado.

Depois do dia amanhecer, entrei em contato com o Dennys, com quem tinha deixado as minhas coisas. Ele pegou o carro e as levou até a fronteira para que eu pudesse pegá-las.

Assim que fiquei mais calmo, descansei e pensei em uma nova rota. Decidi ir para Londres, e para isso tive que voltar para a segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo. Sem problemas. Agora teria a Inglaterra pela frente e, logo mais, o continente africano estaria à minha espera.