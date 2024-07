Eu aprendi na prática que na escuridão é possível ver beleza, e isso se dá por causa da minha experiência com a aurora boreal.

Para vê-las, precisa estar bem escuro, e normalmente as noites dos meses de setembro a abril colaboram para isso.

Aurora boreal sobre a montanha nas ilhas na Noruega - OLIVIER MORIN/AFP

Hoje estou compartilhando uma das minhas metas, que me fez recordar dos tempos de criança. Mas dessa vez não falávamos de caça ao tesouro, mas de caça à aurora boreal! A minha aventura me fez cruzar três países em um único dia, tudo em busca das mágicas e dançantes luzes.

Nessa jornada, até os nomes começaram a fazer muito mais sentido. Por exemplo, quando descobri que "Noruega" significa "caminho do norte" ou "caminho para o norte". Algo relativamente simples e objetivo, mas que eu nunca teria imaginado. Nessas terras dos vikings há fiordes deslumbrantes, montanhas cobertas de neve e waffles em formato de coração cobertos com geleias que compõem o cardápio da manhã.

Eu contatei Italo Garcia, um caçador profissional de auroras, e ele me guiou da Noruega à Finlândia passando pela Suécia, a fim de encontrarmos esse show de luzes da natureza. No entanto, confesso que temi o frio por causa da minha sinusite alérgica que costuma gerar problemas em climas severos. Desde que eu tinha começado a volta ao mundo até aquele momento, -16º C havia sido a temperatura mais baixa a que eu tinha sido exposto.

Como esperado, fiquei doente por causa da sinusite atacada, e infelizmente tive que ficar de cama por 24 horas para poder me recuperar mais rápido. Afinal, nesses momentos sempre compensa mais repousar e cuidar da saúde o máximo que der para não agravar a situação. Mas nem todos os imprevistos são negativos. Eu pude encontrar por acaso a Emmanuelle, uma moça que conheci no Chile durante o Ano-Novo! Ela estava hospedada no mesmo lugar que eu, mas daquela vez na Noruega. Eu gostei muito de ter tido essa sensação de "rosto familiar", e confirmei a ideia de que o mundo é pequeno.

Pois bem, o destino escolhido tinha sido Tromsø, uma cidade aconchegante com estrutura completa de serviços. O local é perfeitamente adequado para servir como base para as caçadas à aurora boreal, e nele passei cinco dias. Embora eu não seja fã do frio, esta foi uma experiência totalmente nova para mim. No meu último dia naquela região, construí o meu primeiro boneco de neve e conheci muitos brasileiros também. Não havia previsão de nuvens nas noites da minha estadia na Noruega, porém naquela noite isso não foi uma realidade.

Dentro daqueles cinco dias, pude ver a aurora boreal em duas noites. O que para mim foi bem satisfatório, uma vez que é um fenômeno que acontece em pouquíssimos lugares do planeta e em épocas específicas do ano.

Eu, particularmente, procuro não criar expectativas para as minhas viagens. Aliás, já comentei sobre isso em outros momentos, isto é, quando digo que opto por deixar o país se apresentar para mim. Na minha cabeça, experiências como essas de se aventurar pelo Ártico, por exemplo, pertenciam aos outros e aos filmes.

Mas eu vivi isso, e hoje em dia desejo aquela e tantas outras oportunidades a todos. Eu aprendi que nunca devemos nos esquecer que às vezes o inesperado nos faz adiar os planos, mas que também nos traz o melhor do inimaginável. Seja um rosto familiar à beira de um fiorde com as luzes da aurora boreal dançando no céu ou a capacidade humana natural de celebrar momentos especiais da nossa vida independentemente do cenário.

No fim das contas, o valor do lugar se dá pelas pessoas que estão conosco, e sem dúvidas o inesperado é algo que devemos convidar para jantar.