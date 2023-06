São Paulo

"Chutar a escada" é uma expressão que ganhou vida no intrigante livro do economista coreano Ha-Joon Chang, exemplificando uma das mais polêmicas estratégias de desenvolvimento. Na sua obra homônima de 2002, Chang argumenta que muitos países desenvolvidos estabelecem barreiras para impedir que os países em desenvolvimento sigam a mesma rota para o sucesso. Em resumo, as nações que alcançam o desenvolvimento "chutam a escada" para evitar que outras o façam.

Enquanto a tese de Chang provoca debates na geopolítica, no campo tecnológico essa estratégia tem sido empregada com crescente frequência. A mais recente onda de "chutes na escada" está acontecendo aqui e agora, manifestando-se no fechamento de APIs de sites que anteriormente eram abertos a desenvolvedores, mas que agora não são mais.

Empresas que abriam APIs para desenvolvedores passam a impedir o acesso - Nattakorn / Adobe Stock

A API, ou "Interface de Programação de Aplicações", permite que um empreendedor crie produtos e serviços com base em uma plataforma que não lhe pertence. Tomemos o Facebook como exemplo, que incentivou a criação de serviços usando sua rede social por meio de uma API aberta, permitindo que empresas como a Zynga lançasse jogos populares como Farmville e CityVille. A disponibilidade de uma API aberta foi um dos principais motores do crescimento inicial do Facebook.



Da mesma forma, o Twitter se beneficiou significativamente da sua API aberta, impulsionado pelo trabalho de desenvolvedores externos. Porém, o Twitter decidiu recentemente "chutar a escada", tornando sua API um serviço pago, com valores chegando a US$ 2,5 milhões por ano.



Essa mudança levou ao desligamento de muitas empresas e iniciativas que se baseavam no Twitter. Incluídos nessa lista estão serviços públicos, como o uso da plataforma por centros de operações municipais (como o do Rio de Janeiro), serviços de empresas específicas como o Flipboard e o Wordpress e outros. O Twitter está reconsiderando sua decisão em relação a alguns serviços públicos, mas para os demais desenvolvedores, a API aberta utilizada foi literalmente "chutada para o espaço".

O Reddit segue a mesma direção. A decisão da empresa de fechar sua API gerou revolta entre muitos usuários, uma saga ainda em andamento. No caso do Reddit, é particularmente desolador ver a aplicação desta prática, dado que entre os criadores da empresa está Aaron Swartz, saudoso amigo falecido precocemente, que se tornou símbolo global da luta pelo acesso aberto ao conhecimento.



Como afirma o escritor Cory Doctorow, a recente história das empresas de tecnologia bem-sucedidas tem seguido um padrão preocupante. No começo, oferecem enorme valor aos usuários por meio de serviços e plataformas abertos. À medida que prosperam, seus produtos se deterioram ("enshitfication", na expressão de Doctorow) e gradualmente fecham o acesso a recursos anteriormente abertos. Exatamente os mesmos recursos que, graças à contribuição de milhões de empreendedores, permitiram seu sucesso inicial.

