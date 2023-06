São Paulo (SP)

Usuários do Reddit, rede social que agrega fóruns de discussões na internet, organizaram um boicote ao site após o anúncio de que haveria cobranças pelo uso de dados da plataforma por terceiros.



Centenas de moderadores de comunidades da rede fecharam o acesso de visitantes aos grupos e, em alguns casos, proibiram que os próprios membros fizessem publicações, no esforço de criar um efeito "apagão".



As comunidades, chamadas de "subreddits", são o principal meio por onde se divulgam conteúdos no site e reúnem participantes em torno de conversas sobre temas variados que vão de videogames a política, passando por memes e histórias insólitas. Cerca de 57 milhões de pessoas visitam o site todos os dias.

Logotipo da plataforma Reddit - Dado Ruvic/Illustration/File Photo/Reuters

Os protestos começaram nesta segunda (12) e levaram a rede a ficar fora do ar por algumas horas, como adimtiu o porta-voz da companhia Tim Rathschmidt ao site americano The Verge. Mais de 7 mil comunidades mudaram o status para "privado" ou bloquearam interações de participantes, segundo a publicação.



O movimento se opõe ao pagamento de taxas no uso da API, sigla em inglês para interface para programação de aplicações. A ferramenta é comum em grandes sites e serve para que desenvolvedores possam se conectar à plataforma e criar aplicações diversas com dados extraídos da rede social.

No caso do Reddit, são muito populares entre usuários aplicativos que organizam e apresentam o vasto arquivo de conversas, memes e imagens disponíveis de modo alternativo ao app oficial. Os moderadores em protesto afirmam que a cobrança visa eliminar esses serviços.



No anúncio da mudança, em abril, o Reddit apontou o desejo de deixar de disponibilizar gratuitamente o conteúdo da plataforma para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial (IA) de grandes empresas, como Google, OpenAI e Microsoft.



Nos últimos anos, os fóruns na rede tornaram-se cobiçados, já que os grandes modelos de linguagem, ou LLMs, são uma parte essencial da criação de uma nova tecnologia de IA, como o ChatGPT.

O chefe-executivo do Reddit, Steve Huffman - Jason Henry/The New York Times

"O corpo de dados do Reddit é realmente valioso. Mas não precisamos dar todo esse valor de graça para algumas das maiores empresas do mundo", disse Steve Huffman, fundador e executivo-chefe da plataforma sobre a mudança.



Sob pressão dos boicotes, o porta-voz da companhia Tim Rathschmidt afirmou que está em contato com moderadores para "esclarecer qualquer confusão em torno dos termos da API e sobre políticas gerais da platafoma".



Ele ainda argumentou que a companhia gasta milhões de dólares para se manter no ar e "tem de ser paga de forma justa para continuar a suportar aplicações populares de terceiros". As declarações foram distribuídas a diversos veículos americanos



O movimento do Reddit também ocorre enquanto ele se prepara para uma possível oferta pública inicial em Wall Street ainda este ano. A empresa, fundada em 2005, ganha a maior parte de seu dinheiro com transações de publicidade e comércio eletrônico em sua plataforma.



A investida se assemelha à do Twitter que, em fevereiro, passou a cobrar pelo uso do API em sua rede. Na ocasião, a empresa foi criticada por criar dificuldades para pesquisadores que fazem extração e análise de dados.