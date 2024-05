The New York Times

O atual julgamento de Donald Trump ocorre com base em uma acusação que parece ser a mais politicamente motivada das várias que ele enfrenta. Para protestar contra essa injustiça contra seu glorioso líder, os fiéis do Maga [sigla em inglês para "faça a América grandiosa novamente", slogan de Trump] se reuniram do lado de fora do tribunal de Nova York em milhares, prontos para invadir os salões da justiça... bem, talvez em centenas, prontos para confrontar os perseguidores legais de Trump... bem, na verdade foram alguns dezenas de apoiadores de Trump, agitando cartazes e superados em número pela imprensa curiosa.

Essa cena bastante lamentável fez um interessante acompanhamento do filme "Guerra Civil", que retrata uma versão da América contemporânea dividida por conflitos civis, com várias forças secessionistas em guerra contra um presidente ditatorial que permaneceu por um terceiro mandato.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump gesticula enquanto volta ao Tribunal Criminal de Manhattan - Victor J. Blue - 30.abr.24/AFP

Esse presidente é claramente uma figura semelhante a Trump, mas o filme é extremamente leve em política; está principalmente interessado em contrastar cenas de brutalidade —covas coletivas, prisioneiros torturados, tiroteios e execuções sumárias— com as paisagens americanas familiares de shoppings, lava-rápidos e os pilares da Casa Branca. Não devemos pedir explicações detalhadas de como chegamos aqui; devemos apenas meditar sobre o quão facilmente isso poderia acontecer aqui.

Algumas pessoas que gostam de "Guerra Civil" acham a lacuna política admirável, pois liberta o filme de preocupações ideológicas atuais e nos permite absorver diretamente a mensagem antiguerra.

Algumas pessoas que não gostam do filme —eu sou uma delas— acham que a subexplicação é uma desculpa esfarrapada, fazendo com que os conflitos civis pareçam um desastre natural ou um apocalipse zumbi, quando na realidade geralmente representam a extensão da política por meios terríveis, mas razoáveis.

Se você se recusa a fornecer essas razões, a explicar como exatamente a política americana de hoje poderia resultar em uma versão da Iugoslávia dos anos 1990, você na verdade não fez um filme sobre uma guerra civil americana; você apenas tem a guerra como um signo genérico que por acaso tem shoppings e subúrbios ao fundo.

Essa objeção é mais fraca quanto mais evidente parece o caminho para uma segunda guerra civil nos EUA. Se você acha que estamos claramente à beira de tal desastre, é mais fácil aceitar uma obra de arte que nos imagina inclinados para ele.

Muitas pessoas pensam assim nos dias de hoje, então aqui está uma breve lista dos motivos pelos quais elas estão erradas. As divisões ideológicas dos EUA não seguem o tipo de linhas geográficas ou regionais que se prestam a movimentos secessionistas ou conflitos armados. As coalizões políticas dos EUA se tornaram menos polarizadas por raça e etnia ultimamente, não mais. Os EUA estão envelhecendo e ficando mais ricos a cada ano que passa, ambos fortemente desincentivando a transformação de diferenças políticas em diferenças militares. E tais desincentivos são especialmente fortes para as elites que precisariam se dividir em campos opostos: os magnatas do poder do Texas ou da Califórnia, por exemplo, têm muito mais influência como partes interessadas poderosas do império americano do que teriam como líderes de uma República da Estrela Solitária ou da Bandeira de Urso.

Acima de tudo, uma guerra civil precisa de pessoas ansiosas pela luta —muitas pessoas para uma guerra continental do tipo retratado no filme, mas uma massa crítica mesmo para uma forma menos intensa de conflito civil.

E em relação às eras de crise em nossa história, desde os anos 1860 até os anos 1960, os americanos de hoje simplesmente não demonstram grande entusiasmo por violência com motivação política. Em vez disso, a lacuna entre o alvoroço online e os poucos apoiadores de Trump no tribunal representa uma parte de nossa condição: um entusiasmo por conflitos online, combate virtual, tuítes de raiva e cliques de ódio como substitutos para brigas e bombardeios no mundo real.

A outra parte de nossa condição, enquanto isso, é um crescente espírito de pessimismo, apatia e desistência: estamos mais melancólicos do que coléricos; mais desiludidos do que fanáticos. E uma revanche entre Trump e Biden que inspira desânimo geral.

Para o qual vem a resposta: E quanto a um segundo mandato de Trump como faísca, dada a forma como o último mandato de Trump terminou? E quanto ao 6 de Janeiro? E quanto, para ser mais bipartidário, às ondas de protestos e violência em 2020, as cidades em chamas, o gás lacrimogêneo do lado de fora da Casa Branca? Os americanos não mostraram apetite por conflitos internos naquela época?

O presidente dos EUA, Joe Biden, discursa durante jantar no Washington Hilton, em Washington - Brendan Smialowski - 27.abr.24/AFP

A resposta é que sim, embora até um ponto bem aquém dos anos 1860. Mas a ruptura ocorreu apenas no ano da pandemia, sob condições extremamente incomuns e pressões que a maioria das pessoas nunca havia experimentado antes. Uma praga global única em um século e um fechamento sem precedentes da sociedade convergindo com uma eleição conturbada de fato romperam a letargia que estou descrevendo, transformaram a encenação virtual em derrubada real de estátuas e tornaram temporariamente real a política dos sonhos da direita. Nesse sentido, 2020 mostrou que qualquer padrão ou tendência geral pode ser interrompido, dadas circunstâncias que parecem insanas e uma mentalidade de crise existencial.

Mas uma vez que as circunstâncias se normalizaram, o apelo da política de protesto se dissipou. Não houve continuação do 6 de Janeiro pela direita, nenhuma onda de violência insurrecional realizada por verdadeiros crentes na ilegitimidade do presidente Joe Biden, nenhuma corrida para se juntar aos Proud Boys por direitistas comuns.

Da mesma forma, à esquerda, o acerto racial foi absorvido de volta para a política burocrática, a comuna "CHAZ" [zona autônoma temporária criada em 2020] em Seattle foi desmantelada em vez de imitada, o movimento antifa recuou para as sombras. Não é que a política de protesto tenha desaparecido (veja os vários protestos disruptivos em nome da Palestina) ou que o extremismo tenha desaparecido, mas ambos retornaram ao reino do excepcional de forma surpreendentemente rápida.

Portanto, se você estivesse realmente interessado em saber o que seria necessário para os EUA realmente mergulharem em um conflito armado, serem divididos em campos de guerra e não apenas blocos polarizados de eleitores, a lição de 2020 é que você deveria estar procurando por algum tipo de ruptura, alguma força externa ou interna que abale o mundo, como pré-requisito necessário.

Talvez uma pandemia substancialmente pior que a de Covid leve os estados a fecharem suas fronteiras e divida o país de forma muito mais completa e feroz do que a diferença entre, digamos, as políticas de pandemia de Nova York e da Flórida.

Talvez uma grande derrota na guerra e uma crise econômica —a China tomando Taiwan, a Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, o mercado de ações derretendo à medida que a Pax Americana desaba, um establishment desacreditado enfrentando novas formas de demagogia e revolta.

Talvez algum desenvolvimento tecnológico radical, nas fronteiras da inteligência artificial, que reformule os contornos da vida normal e crie novos humores de utopia ou desespero. Talvez uma verdadeira crise climática, não apenas temperaturas subindo lentamente, mas um dos cenários de "risco extremo" para desastres globais.

O que estou oferecendo aqui são basicamente notas para o roteiro de "Guerra Civil", sugestões de como poderia ter tornado sua visão da guerra batendo à porta mais realista. Mas todas elas envolvem algo mais do que apenas uma extensão das tendências atuais, uma versão ligeiramente intensificada da política contemporânea dos EUA.

Poderia acontecer aqui? Talvez. Mas algo mais estranho do que apenas um segundo round de Trump vs. Biden teria que acontecer primeiro.