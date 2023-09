Mesmo sem conhecer o Rio, quem não sabe que foi na rua Nascimento Silva, 107, em Ipanema, que, em 1958, Tom Jobim "ensinou pra Elizeth/ As canções de ‘Canção do Amor Demais’"? O endereço está em "Carta a Tom 74", em que Vinicius de Moraes relembra sua parceria com Tom no famoso disco de Elizeth Cardoso. Mas, e se algumas canções tiverem sido ensaiadas na casa de Vinicius? Onde ele morava? Não muito longe, na rua Henrique Dumont, 15, hoje um edifício. E onde moravam Tom e Vinicius quando fizeram "Garota de Ipanema", em 1962? Tom, na rua Barão da Torre, também 107, e Vinicius, na rua Paulo César de Andrade, 106, no Parque Guinle, em Laranjeiras. Assim como o da Nascimento Silva, esses endereços mereciam a plaquinha azul que a Prefeitura do Rio está aplicando às fachadas históricas da cidade.



Ainda sobre a bossa nova, que tal uma placa no Villarino, o restaurante na avenida Calógeras, 6, no Castelo, onde, em 1956, Tom e Vinicius formalizaram a parceria? Ou no 227 da avenida Rio Branco, edifício São Borja, onde ficava o estúdio da Odeon em que João Gilberto gravou "Chega de Saudade" em 1958? Ou no 16 da micro rua Fernando Osório, no Flamengo, palco do primeiro show de bossa nova, no mesmo 1958?



Onde morava Nelson Rodrigues quando escreveu "Vestido de Noiva", em 1943? Na rua Eduardo Raboeira, 38, uma travessa da rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. E quem conhece esses dois endereços de Ipanema? O 476 da avenida Vieira Souto, onde morava João do Rio ao morrer, em 1921, e o 636 da rua Barão da Torre, onde se escondiam Luiz Carlos Prestes e Olga Benario em 1935.



Como se mandava uma carta para Graciliano Ramos? Para a rua Belisário Távora, 480, em Laranjeiras. E para José Lins do Rêgo? Rua General Gurzon, 10, no Jardim Botânico. E para Di Cavalcanti? Rua do Catete, 222. E para Pixinguinha? Rua Pixinguinha, 23, em Ramos.

Haja placas.