A Apple Music, que não sei bem que instrumento toca, mas parece uma potência no mundo da música, acaba de divulgar sua lista dos "10 maiores álbuns de todos os tempos". Não é algo inédito. Todo ano, poderosas instituições como a Billboard, a Rolling Stone ou a Kentucky Fried Chicken elegem os seus "10 maiores álbuns de todos os tempos". Em comum entre as listas, o fato de só elegerem discos de 1966 para cá e de serem todos de rock e cantados em inglês. Deduz-se que, antes daquela data, não havia álbuns, nem outros gêneros de música nem outras línguas.

Ora bolas, o que me obriga a me submeter ao gosto da Apple? Numa democracia, por que eu não poderia, se quisesse, fazer as minhas próprias listas?

Discos originais de Sylvia Telles, Nora Ney, Lucio Alves e Dick Farney - Heloisa Seixas

Boa ideia. Uma delas, que eu também chamaria de "Os 10 maiores álbuns de todos os tempos", constaria de: 1. "Getz/Gilberto" (João Gilberto e Stan Getz); 2. "Wave" (Tom Jobim); 3. "Amor de Gente Moça" (Sylvia Telles); 4. "Tamba Trio"; 5. "Nara" (Nara Leão); 6. "Elis & Tom"; 7. "Rapaz de Bem" (Johnny Alf); 8. "Baden Powell à Vontade"; 9. "O Compositor e o Cantor" (Marcos Valle); 10. "A Grande Bossa dos Cariocas" (Os Cariocas). Ou algo assim.

Antes que me acusem de ter feito uma lista só de álbuns de bossa nova, vou logo sugerindo outra, também intitulada "Os 10 maiores álbuns de todos os tempos", mas com discos de samba-canção: 1. "A Noite de Meu Bem" (Lucio Alves); 2. "Atendendo a Pedidos" (Dick Farney); 3. "Ninguém me Ama" (Nora Ney); 4. "Maysa Canta Sucessos"; 5. "Antologia do Samba-Canção" (Quarteto em Cy, vols. 1 e 2); 6. "Brasil Samba-Canção" (Doris Monteiro e Tito Madi); 7; "Os Grandes Sucessos de Jamelão"; 8. "Silvia" (Sylvia Telles); 9. Agostinho Canta Sucessos" (Agostinho dos Santos); 10. "Miltinho é Samba". Ou algo assado.

Agora é a sua vez. Não concorde com a Apple e muito menos comigo. Faça a sua própria lista e seja muito mais feliz.