Como os Rolling Stones se tornaram a primeira e última banda de rock da história

São Paulo

A escolha dos Rolling Stones para o primeiro volume da Coleção Folha Rock Stars, que chega às bancas neste domingo, dia 29, era inevitável.

Ronnie Wood, Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones - Mark Seliger/Divulgação

Mick Jagger e Keith Richards são gênios criativos, claro, mas, mais do que inovador, o grupo britânico sempre foi uma antena a captar todas as mudanças culturais e sociais desses últimos 60 anos e fazer música com elas. O som dos Stones passeia pelo blues ancestral, pelo rock básico e forte, por baladas envolventes e por crítica social.

O texto do livro, do jornalista e escritor Helton Ribeiro, também editor da coleção, abre com uma declaração de Bob Dylan sobre o fato de os Rolling Stones, a partir dos anos 1970, se autodenominarem a maior banda de rock do planeta.

"Os Rolling Stones são mesmo a maior banda de rock and roll do mundo e sempre serão. A última, também. Tudo o que veio depois deles, metal, rap, punk, new wave, pop rock, e o que mais você quiser... você pode rastrear tudo isso até os Rolling Stones. Eles foram os primeiros e os últimos, e ninguém nunca fez isso melhor." Uma lenda elogiando outra.

O primeiro dos 20 volumes da coleção traz postais exclusivos e um QR Code que leva a uma playlist com 28 músicas. É muito significativo que ela inicie com "Come On", versão de um clássico de Chuck Berry que foi o primeiro compacto da banda, lançado na Inglaterra em 7 de junho de 1963, e termine com "Angry", divulgado no último dia 6 de setembro como single do novo álbum de inéditas, "Hackney Diamonds".

A história dos Stones é contemplada com episódios saborosos. Como o encontro fortuito dos então adolescentes Jagger e Richards numa estação de trem, momento que acabaria mudando o destino da música pop, ou a capa do primeiro álbum ter saído na Inglaterra sem o nome da banda ou o título impressos, apenas com a foto deles, porque o empresário confiava na popularidade do quinteto.

A banda começou regravando seus ídolos americanos do blues. As composições iniciais de Jagger e Richards foram ofuscadas pelo sucesso autoral muito mais intenso de John Lennon e Paul McCartney.

Até que, em 1965, numa turnê pelos Estados Unidos, Richards criou a frase de guitarra mais reconhecível da história do rock. Serviu perfeitamente para uma letra que Jagger estava escrevendo, impressionado com a sociedade de consumo americana: "(I Can’t Get No) Satisfaction".

Os Stones abriram assim sua primeira grande fase criativa, com hits da contracultura como "Jumpin’ Jack Flash", "Sympathy for the Devil" e "Street Fighting Man", esta uma crônica das revoltas estudantis de 1968 com versos antológicos: "O que mais um garoto pobre pode fazer/ a não ser cantar numa banda de rock’n’roll/ porque na sonolenta cidade de Londres não tem mais lugar para um lutador de rua".

A fúria sonora do Stones correu risco de perder força com a morte de Brian Jones, em 1969. Fundador da banda, mas já fora do grupo pela saúde precária pelo consumo de drogas, ele foi no início a grande força inventiva do começo da banda.

Seu substituto, o jovem e exímio guitarrista Mick Taylor, acabou sendo o escudeiro ideal para Richards. Com ele, os Stones produziram sua melhor sequência de álbuns: "Sticky Fingers", "Exile on Main St.", "Goats Head Soup" e "It’s Only Rock’n’Roll".

Em 1975, Ronnie Wood, veterano e amigo da banda, entrou no lugar de Taylor, e com ele os Stones fizeram pelo menos mais dois grandes discos, "Some Girls" e "Tattoo You", depois seguidos de lançamentos esparsos e menos contundentes.

Mas foi na estrada que o grupo manteve acesa sua chama. Fizeram algumas das turnês mais lucrativas e inovadoras da história. Foram os primeiros com telões no palco.

Depois da morte do baterista Charlie Watts, em 2021, quem temia o fim dos Stones se surpreendeu com "Hackney Diamonds", recebido na semana passada como o melhor disco da banda nos últimos 42 anos. Jagger, 80, e Richards, 79, ainda vão rolar as pedras por mais tempo.

