Ainda não fecharam a janela de transferências no planeta bola. E, neste ano, em que clubes da Arábia resolveram brincar pesado de "sportswashing" (usar o esporte para lavar a imagem do governo), o jogo ficou pesado.

Quando o ótimo atacante e golfista Gareth Bale foi vendido ao Real Madrid por cerca de 100 milhões de euros, em 2013, parecia que havia sido estabelecido um teto financeiro para craques. Dez anos depois, os valores ficaram insanos (e fantasiosos).

Gareth Bale joga golfe na Califórnia - Jed Jacobsohn - 8.fev.23/Getty Images/AFP



Culpa (indireta) de Neymar e da multa de 222 milhões de euros paga pelo PSG (um dos principais times árabes do mundo, com sede em Paris). Aquela aberração fez o Barcelona, com dinheiro na mão, pagar mais de 100 milhões para atletas que não valiam aquela quantia (nem Philippe Coutinho, nem Dembélé) e o mercado enlouqueceu.

Philippe Coutinho em partida do Barcelona contra o Real Madrid em 2020 - Albert Gea - 24.out.20/Reuters



Nesta janela, já vimos o Arsenal gastar um valor acima daquele de Bale por um volante (Declan Rice). E o croata Gvardiol se tornou o zagueiro mais caro do mundo (coroa que estava injustamente na enorme cabeça de Harry Maguire) —o croata foi para o outro grande time árabe, Manchester City.

Josko Gvardiol quando jogava pelo Leipzig - Heiko Becker - 2.mai.23/Reuters

E o que o Seu Panini tem a ver com tudo isso? Bem, Seu Panini, homem razoavelmente bem informado nas Copas, tem essa mania de fazer um álbum para o Campeonato Brasileiro… pobrezinho.

Apesar de esperar até agosto para o lançamento, o álbum já nasceu todo torto. Culpa da janela. Logo nas primeiras páginas ele destaca Pedro Raul. De fato, o jovem chegou ao Vasco com esperança de brigar pela artilharia do ano no Brasil. Mas em junho já dava para sacar que isso não aconteceria. Seu Panini vacilou.

Pedro, o Raul, foi vendido para o México. Sem Pedro, o Vasco comprou na janela um Pablo (Vegetti), que já fez gol, comemorou vitória, mas está fora do álbum.

Pedro Raul em partida do Vasco contra o Palmeiras no Maracanã - Sérgio Moraes - 23.abr.23/Reuters

Na página do Corinthians, evidentemente, aparece belo, sorridente e apontando para os céus o descolorido Róger Guedes. Porém, agora, ele só pode ser destaque no álbum do campeonato qatari, que não sei se o Seu Panini imprime.



O são-paulino que estiver ansioso pelas figurinhas de Lucas Moura ou James Rodriguez ficará chupando o dedo. Ninguém do tricolor do Morumbi teve a decência de pegar o telefone, ligar para o Seu Panini e avisar que as novidades estavam chegando… Hoje podiam ser até figurinhas douradas.

James Rodriguez na apresentação ao São Paulo - Miguel Schincariol/AFP



Também não há informação se deu tempo de trocar o escudo na camisa rubro-negra do chileno Arturo Vidal, que saiu do Flamengo e foi para o Athletico-PR.

Pelo menos não tem figurinha para técnico… ufa.



Pênalti do ano

Na Copa feminina dos resultados malucos, o Brasil já está eliminado —e mais um montão de antigos favoritos também (caminho aberto para a Inglaterra?). Mas só os Estados Unidos podem dizer que foram eliminados por um fio. Foi nos pênaltis: na cobrança decisiva, a sueca bateu, a goleira americana aparentemente defendeu, mas o VAR entregou que a bola passou por milímetros. Veja o impressionante vídeo na internet.

Falando em pênaltis, o Arsenal (uhu) foi campeão da Supercopa da Inglaterra contra o poderoso Manchester City com uma goleada por 4 a 1 (não me interessa o placar do tempo normal).



Round 38 - Restam 7

Desde a última atualização desta incrível contagem, Mano e Vagner Mancini perderam a cabeça —Mancini foi degolado pelo lanterna América-MG após derrota para o Bahia. Apenas sete professores continuam desde o round 1, com ampla vantagem para os estrangeiros, para desespero de Luxemburgo, o Vanderlei: Brasileiros 2 x 5 Estrangeiros. Dos locais, sobrevivem Renato Gaúcho (Grêmio) e Fernando Diniz (único da lista que tem dois empregos).