Depois de muitos jogos ruins e entediantes, os campeonatos estaduais entram em suas fases decisivas, quando terão a chance de serem ruins e emocionantes.

Em São Paulo, temos um regulamento risível. Afinal, em que lugar o time com mais derrotas na competição estaria classificado? Parabéns para a Portuguesa, que fará contra o Santos a quarta de final mais charmosa do Paulistinha.

Lance de Portuguesa 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Paulista - Fabio Menotti/Palmeiras

E o Corinthians? Eliminado com uma rodada de antecedência. Como disse o mestre e vizinho Juca Kfouri, naufragou como o Titanic. Como o Titanic, a soberba foi um pecado.

Em entrevista "vazada" (com muitas aspas) no início de fevereiro, o presidente Augustus Melos, o homem sem plural, avisou: "Se passar de fase, já era". Já era mesmo, e nem precisou passar.

Na mesma entrevista, o manda-chuva do Corinthians também avisou que estava chegando um meia de primeira linha, de 1,90 m —talvez o jovem ainda esteja crescendo, por que este humilde escriba não viu nenhum meia dessa dimensão chegando.

Lance de Corinthians 0 x 1 Ponte Preta - Marcos Ribolli/PontePress/Divulgação

Da série "há males que vem para o bem", o Corinthians pode agora se preparar adequadamente para o único jogo importante de março: diante do São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, no dia 14 deste mês. Depois estão livres até o Brasileiro, em abril.

Ainda no Paulistinha, mais um clássico horroroso entre Palmeiras e São Paulo terminou sem vencedores e com o presidente Julio Casares mostrando que tem potencial para assumir o grêmio estudantil da quinta série. A grande notícia para o são-paulino foram os poucos e bons minutos de James Rodríguez em campo. Se conseguir jogar meio tempo por jogo até o fim do campeonato, pode ser o chamado fator desequilibrante. James parecia tão feliz que este escriba acredita até que ele esteja recebendo salário em dia.

Em Minas, o primo rico Atlético pega o América-MG, com o Cruzeiro na outra chave contra o Tombense. Podem fazer final.

No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio acabaram a primeira fase respectivamente em primeiro e segundo lugares. Estão nas quartas e também podem se encontrar numa eventual decisão.

Já o esperado Fla-Flu na final do Carioquinha não acontecerá. Nova Iguaçu e Vasco, nessa ordem, se meteram entre os dois e disputam uma semifinal.

E o Nova Iguaçu (vice-campeão da Taça Guanabara) entrou por que o Botafogo repetiu o feito de 2023 e não conseguiu ficar no top 4. Mais uma vez, o Putfire se vê obrigado a disputar um quadrangular (batizado de Taça Rio) para garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Enquanto isso, o Tricolor do professor Fernando Diniz precisará ganhar ao menos um clássico local para se classificar para a decisão (não ganhou os últimos 11).

Mas a cena do fim de semana foi em Fluminense 2 x 4 Botafogo, quando o botafoguense Yarlen, já nos acréscimos, teve um encontrão na área rival e caiu fora de campo, gemendo de dor. Vendo a chance de ganhar minutos com uma cera básica, seu colega de time o arrastou para dentro de campo. Diante do teatro, o goleiro do Flu pegou as pernas do rival e o puxou novamente para fora das quatro linhas. Mas não acabou: outro botafoguense reserva empurrou novamente Yarlen para o gramado. Virou meme mundial. John Textor deveria lançar o ioiô Yarlen.



E Tite se corrigiu

Uma semana depois de dizer que não tinha todas as informações sobre a condenação de Daniel Alves por estupro, Tite entendeu que a Justiça espanhola tinha. Também entendeu que não deveria ter comparado a condenação com uma história de suposta agressão envolvendo Neymar. E se desculpou: "Pessoal, me desculpem pela resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. O erro, na medida que foi julgado pela Justiça, foi condenado. A comparação que fiz sobre o caso foi inoportuna, sem sentido (...)".