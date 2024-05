Não teve rodada na Série A do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Mas não faltou notícia —agradecemos mais uma vez ao ainda flamenguista Lil Gabi (antigo Gabigol), que usou camisa de outro time, no caso, o Corinthians, e disse que fez apenas o que se faz em várias periferias.

Este humilde escriba imagina que a periferia de Lil Gabi fica próxima a Herzogenaurach, na Alemanha, onde estão as sedes de Adidas e Puma. Provavelmente lá é mais comum trocar de camisas.

Enquanto isso, a Premier League teve sua última rodada no domingo, que começou sem campeão definido (faz-me rir, diria o vizinho Juca Kfouri diante de tal indefinição).

De fato, a ansiedade e a tensão duraram mais ou menos 80 segundos, tempo que o Manchester City demorou para abrir o placar na vitória que lhe rendeu o quarto título consecutivo —e o segundo vice do Arsenal.

Phil Foden comemora gol na partida Manchester City 3 x 1 West Ham - Molly Darlington/Reuters

Parabéns ao querido guardiolista Juca. Como ele, são muitos os guardiolistas. Também já fui um, até ele começar a espezinhar o sonho do Arsenal. É muito fácil gostar de Guardiola, assim como não é difícil se irritar com ele —como também deve se irritar quem não torce para o Bayern na Alemanha (pelo menos até o ano passado), para o Real na Champions (estão muito refinados para o Espanhol) ou, recentemente, para o Palmeiras no Paulistinha.

É só ver no que Guardiola transformou o Inglesão, um campeonato com partidas imprevisíveis, com jogadas imprevisíveis e com final mais do que previsível, título do City.

Existia aquela piada antiga que dizia que o futebol é um jogo de 11 contra 11 em que a Alemanha ganha no final. Dá para mudar para o futebol é um jogo de 11 compactados contra 11 espalhados em que o time de Guardiola goleia no final.

Pep Guardiola com o troféu da Premier League - Oli Scarff/AFP

Seu tetracampeonato é inédito na Inglaterra, algo que nem Liverpool, Arsenal ou mesmo Manchester United, nos tempos gloriosos de Alex Ferguson, conseguiram.

E foi um tetra, não um hepta, porque o Liverpool do simpaticão Jurgen Klopp ousou roubar um título de Guardiola-City em plena pandemia. E o mesmo Liverpool, do mesmo Klopp, também amargou um vice com 97 pontos, diante dos 98 do time azul. Imagine fazer 97 pontos e ser vice? O City deste ano fez 91.

Poucos dias antes do novo triunfo, um repórter inglês provocador (típico inglês mesmo, não era do Blog do Cityzão nem do Unidos do Blue Moon) perguntou a Guardiola se o campeonato estava ficando chato.

Guardiola, um pouco irritado, respondeu que antes diziam que a Premier League era vencida pelo dinheiro. E que, se fosse assim, Manchester United, Chelsea e Arsenal deveriam ser os campeões, porque gastam muito mais.

Faltou reconhecer que seu clube gasta bastante desde antes de ele chegar. E que cinco dos 15 jogadores mais bem pagos da Premier são do City. E também podia completar dizendo que, apesar disso, é o trabalho dele que faz os jogadores melhores, que ele é o "special one plus" —chupa essa manga, Mourinho.

A Premier vai continuar excelente. E os jogos (dos outros 19) continuarão empolgantes. Mas que é chato torcer para outro time e ver o Guardiola na liga, é. A única boa notícia (para os 19) é que ele avisou que talvez não renove ao fim do contrato, que tem só mais um ano.

Este escriba está doido para ver outro brilhante trabalho do irresistível, e chato, Guardiola em outro canto (seleção?).

Round 38 - O primeiro zumbi

Mesmo na calada do futebol, sem rodada da Série A, tivemos mais uma degola. Leonardo Condé, do Vitória, não suportou a quinta rodada sem… vitória. No mesmo dia do crime, o clube ressuscitou Thiago Carpini, ex-São Paulo, o primeiro morto-vivo da competição. Restam 16 sobreviventes desde o round 1: Brasileiros 9 x 7 Estrangeiros.