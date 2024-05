Existem muitos tipos de pé no futebol, para além do direito e do esquerdo. Tem o pé chato, o pé de ferro, o pé de chumbo, o pé murcho, o pé de anjo, o pé-quente e, acima de todos, o temido pé-frio —não confundir com o pé de Mick Jagger, o ponto zero de todas as zicas climáticas do esporte mundial.



Este humilde escriba não sabe o número das chuteiras do excelente centroavante inglês Harry Kane, mas de uma coisa não tem mais dúvida: trata-se da temperatura mais baixa entre todos os pés da atualidade.

Com sua carinha de príncipe da Disney, com madeixas aloiradas e olhos azuis cintilantes, Kane pode ser chamado também de Pé Frozen.

Mas não confunda a aparência de Kane com os centroavantes gatos do Corinthians, aquilo é outra coisa.

Harry Kane lamenta lance na partida Real Madrid 2 x 1 Bayern, em Madri - Javier Soriano - 8.mai.24/AFP

O alvinegro abusou da sorte e da aliança com a Panini ao contratar dois centroavantes gatos quando muita gente não tem nenhum, assunto devidamente destrinchado em coluna anterior.

Voltemos a Kane. O moço jogava na prestigiada Premier League, onde foi artilheiro e quebrou alguns recordes pelo… Tottenham. E, como se sabe (Richarlison não sabe), é difícil ser campeão de qualquer coisa jogando pelo Tottenham, rival londrino do Arsenal (uhu).

Mas foi aí que Kane fez uma manobra inteligente na carreira, rumo aos troféus: decidiu trocar de clube e se juntou ao Bayern de Munique, na Alemanha.

Jogar no Bayern é título certo. Muitos jogadores ruins foram campeões e tomaram cerveja bávara no caneco ao assinarem com o Bayern.

Nos 11 anos anteriores à chegada de Kane, o Bayern foi campeão todas as vezes. Mas o Bayern foi arrogante, contratou não apenas um, mas dois jogadores do Tottenham (além de Kane, o simpático zagueiro-lateral-volante Dier).

O zagueiro inglês Eric Dier e o atacante brasileiro Rodrygo na partida Real Madrid 2 x 1 Bayern de Munique, no Santiago Bernabeu, em Madri - Thomas Coex/AFP

Nosso querido Pé Frozen encheu a rede dos rivais e anotou 36 gols, dez a mais que o vice-líder da artilharia. E o que isso rendeu a ele? Muito abraço e nenhum troféu. O Bayern perdeu o título para o Bayer Leverkusen (campeão pela primeira vez).

Isso não foi tudo, o time também foi eliminado na Copa da Alemanha para um clube da terceira divisão. E até naquele jogo que abre a temporada, a Supercopa, o Bayern terminou em segundo (eram dois) ao ser derrotado pelo RB Leipzig.

Provavelmente não se via o time de Munique tanto tempo sem levantar um troféu desde a assinatura da Reinheitsgebot, a lei da pureza da cerveja alemã, em 1516.

Ah, apenas para lembrar, com a camisa da seleção inglesa Kane também já foi artilheiro de Copa do Mundo (sem título) e jogou final de Eurocopa em Wembley (perdeu nos pênaltis).

Este escriba se lembra de pé-frios desde a infância. Nos anos 1980, chegaram a chamar Zico e Telê pela alcunha após as derrotas nas Copas de 1982 e de 1986 —nem Copa América ganhavam. Injustiça, pois Zico faturava tudo com o Flamengo, e Telê se provou acima de todos com o São Paulo.

Ainda nos anos 80, o Palmeiras teve o talentoso Jorginho, que participou da final do Paulista de 1986 —derrotado para a Inter de Limeira. O jogador depois ficou um ano no Corinthians, que ganhou muito naquela década, mas não com Jorginho. Pés-frios são inesquecíveis.

Em junho teremos outra Euro, e a Inglaterra, na humilde e insignificante opinião deste escriba, é forte candidata ao concorrido título, ao lado de França e Alemanha (que joga em casa). Mas, dos três, só a Inglaterra tem Kane…

A urgência da CBF

Clubes como Atlético Mineiro, Botafogo e Corinthians, além dos gaúchos, são a favor da paralisação do Brasileiro devido à tragédia no sul do país. Palmeiras, São Paulo e Flamengo querem a sequência da competição. Na dúvida, o fantástico Ednaldo Wonka convocou reunião emergencial da CBF para o dia 27 de maio. A urgência de Ed é comovente.