Pareceu estranho acordar de manhã sem um shido ou ligar a TV francesa sem um comentarista perdendo a voz de tanto gritar "oui, oui oui". Foi uma segunda-feira de ressaca olímpica, sem "Marselhesa" ou fan zone lotada em Paris.

Um clima quase de tristeza depois de tanta festa, dia e noite. Tristeza quente, com sol de 39ºC. Mas, segundo a própria organização, os Jogos não acabaram —"game is not over" é a mensagem que aparece na TV, em inglês, nos intervalos comerciais, avisando de ingressos baratinhos, disponíveis para as Paralimpíadas. Enquanto ela não começa, vamos a um balanço peculiar e particular dos Jogos.

Abertura

Linda na TV, cansativa ao vivo, principalmente para quem estava de pé (eu), sem guarda-chuva na chuva (eu), no setor, digamos, menos nobre da cerimônia (eu).



Vilões

Tivemos. Principalmente o time de futebol argentino, que pagou a conta dos coleguinhas da Copa América e suas comemorações racistas. Argentinos foram vaiados em diversas competições. Teve também o holandês Steven van de Velde, condenado por estupro e vaiado no vôlei de praia; e Joel Embiid, que poderia ter defendido a França, mas preferiu jogar pelos EUA. Não pegou bem em Paris.



Herói

O nadador francês León Marchand, com quatro ouros e um bronze. Teve mais "Marselhesa" para León do que hino brasileiro para toda a delegação.

Léon Marchand na prova de 200 metros medley - Marko Djurica/Reuters



Heroínas

As mulheres do Brasil, principalmente as mulheres negras, soberanas no quadro brasileiro de medalhas.

Rebeca Andrade, Bia Souza e a dupla Duda e Ana Patrícia - Reuters/AFP



Au revoir

O mundo olímpico não está preparado para o breaking. Que o esporte siga feliz, com b-boys, b-girls e b-alegria em outras paradas. Na Olimpíada, não rolou. Com todo respeito, poderia levar a escalada olímpica junto… e o adestramento do hipismo… com todo respeito —guardarei minhas outras implicações olímpicas por mais quatro anos.



Paris olímpica

Foi tudo genial na escolha das sedes. Da torre Eiffel no vôlei de praia ao percurso do ciclismo passando por Montmartre. Mas o rio Sena, vamos combinar, foi um erro. De repente eles podem receber um mundial de maratona aquática no ano que vem. Neste agosto não dava.

Ciclistas passam pela basílica do Sacré-Coeur durante a prova - Piroschka Van De Wouw/Reuters



Nova contagem de medalhas

Este escriba sugere uma mudança radical na contagem de medalhas. Esportes coletivos e competições por equipes deveriam valer mais. Um ouro no futebol poderia contar como 11 no quadro; o vôlei, seis; o basquete, cinco. Ginástica por equipe, time misto de judô, todo mundo deveria contar mais medalha no quadro. E o rúgbi 7… ainda estou pensando.



E em Los Angeles?

Teremos, entre outros, football flag, um jeitinho de chegar perto do futebol americano; teremos um críquete que não é bem críquete, porque o críquete de verdade demora mais tempo que todo o ciclo olímpico; e teremos squash, o que significa que estamos há um passo de transformar beach tennis em esporte olímpico. Oremos.

Clã Macedo

Não deu para o querido Dario Ivanovski, que acabou em 69º lugar entre os 81 atletas inscritos para a maratona. Foi a última chance de medalha para a Macedônia do Norte nos Jogos. Mas Rafael Macedo ganhou o bronze no judô por equipes do Brasil. É o brilho dos Macedos em Paris.