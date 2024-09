Na manhã desta segunda (2), este escriba, em momento não humilde que parece não ter fim (mas tem), ligou a TV e testemunhou a eufórica narração no canal que transmitia a competição de paratriatlo em Paris.

O entusiasmo era com o local Jules Ribstein, cuja história foi contada na transmissão. Ele já competia no triatlo antes de sofrer um acidente de moto e ter a perna amputada. Agora ele estava prestes a se tornar campeão paralímpico, para comoção da transmissão oficial.

"Vai, é agora, ele ganhou, oui, oui, oui", ou algo assim, narraram emocionados. A transmissão corta para outro competidor, em outro ponto da prova, em vez de mostrar o francês, paratleta da casa, comemorando.

Estranho.

"Nos desculpem, falta uma volta ainda". Ops.

No fim, para alegria geral, e de Ribstein, ele ficou mesmo com o ouro. Mais "oui, oui, oui" para ele, com louvor.

Jules Ribstein na prova de triatlo - Christian Hartmann/Reuters

Assim como os exultantes narradores (às vezes, parece a Cazé TV, sem o suposto humor, mas recheado de euforia), Paris de modo geral está se esforçando com a Paralimpíada.

Mas nem tudo cheira a macaron.

Na chamada Olimpíada Cultural, por exemplo, foram muitas as exposições dedicadas ao movimento olímpico. O monumental Panthéon foi um dos poucos locais que fizeram uma mostra sobre a história e o desenvolvimento das Paralimpíadas; pequena, mas bem esclarecedora, por sinal.

Para chegar ao Panthéon, este escriba desceu na bela estação de metrô Cluny-La Sorbonne. Bela, mas não adaptada. Não havia escada rolante ou elevador para ajudar quem tivesse locomoção limitada.

Além do Panthéon, há exposições de imagens ilustrativas a céu aberto nas gares (as grandes estações de trem, interligadas ao metrô, que permitem cruzar a Europa, como gare du Nord ou gare de Lyon).

A organização das competições em Paris tem exaltado desde antes do início das Olimpíadas como a frota de ônibus está (quase) 100% adaptada e como os pontos de ônibus (estes, de responsabilidade da prefeitura) estão 100% acessíveis.

Mas o famoso e antigo metrô ficou por isso mesmo. Existem estações com escadas rolantes e elevadores, principalmente entre as mais novas, como as da linha 14, que agora chegam até o aeroporto de Orly. Mas elas são minoria.

Para chegar ao Stade de France, no entorno, também presenciei um cadeirante precisando usar uma cadeira motorizada e adaptada para subir uma escada com uns 20 degraus. "Não tem uma rampa para te ajudar?", perguntei. "Não, mas está tudo bem", respondeu o moço que, depois percebi, era voluntário. Mas não está "tudo bem".

Ok, seria um tanto inocente e um tanto hipócrita achar que a cidade se resolveria no tópico acessibilidade só porque iria abrigar a competição. Historicamente, Olimpíadas e Paralimpíadas juntas são algo recente.

Em 1972, a alemã Heidelberg recebeu o evento paralímpico, enquanto Munique abrigou as Olimpíadas; em 76, Toronto nas Paralimpíadas; e a também canadense Montréal nas Olimpíadas. Em 80, a União Soviética só quis saber das Olimpíadas, em Moscou; os Jogos Paralímpicos foram para Arnhem, na Holanda.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Na verdade, só em 1984 o COI aprovou oficialmente o termo Jogos Paralímpicos. E, de 1988 para cá, eles acontecem do jeito que conhecemos, nas mesmas arenas e pouco depois das Olimpíadas.

Mas Paris anunciou um plano recente para aumentar a acessibilidade no metrô e oferecer mais escolas e práticas esportivas com acessibilidade. O esforço continua.