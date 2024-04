Bem feito. As patrulhas do literalismo passaram tanto tempo condenando o uso figurado de "através de" com o sentido de "por meio de" que tomaram pela proa o modismo do verbo "atravessar" com todos os sentidos que é possível imaginar, além de alguns inimagináveis.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Será castigo? Algum tipo de justiça linguística? Eu não descartaria essa possibilidade. Parece merecer punição quem, em nome de uma suposta clareza, turva as águas da língua garantindo aos desavisados que Clarice Lispector errou ao escrever isto: "Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho".

Claro que não há erro algum na frase de Clarice. Embora ela também pudesse ter escrito "por meio de muito trabalho", outra opção que o idioma oferece, era previsível que, com seu ouvido fino, a autora de "A Hora da Estrela" optasse pela forma consagrada e mais usada no dia a dia. Simplicidade também é isso.

A escritora Clarice Lispector, em agosto de 1969, no Rio de Janeiro - Acervo IMS/Divulgação

A explosão de novos usos de atravessar passa longe da simplicidade. Trata-se mesmo do contrário, de um modismo ornamental. No entanto, depois de se desgastar numa batalha literalista tão atravessada (no sentido dicionarizado de "ruim"), que credibilidade têm os manuais de estilo para apontar a tolice de um enunciado como "Atravessado pelo sono, decidi dormir"?

Cabe esclarecer que, embora ninguém fale assim na feira ("Temo que o arrependimento me atravesse, freguesa, mas pra senhora eu faço duas dúzias pelo preço de uma"), os neoatravessamentos não são casos isolados. Trata-se de um modismo restrito aos meios intelectuais e acadêmicos, mas nesses ambientes virou epidemia.

É importante evitar o erro literalista das patrulhas. O uso metafórico de atravessar, atravessado(a) e atravessamento não tem nada de "errado" em si. É provável que deva seu imenso sucesso ao fato de ter soado esperto na fala e no texto dos primeiros que ali chegaram, capaz de dar um verniz poético a certas formulações.

No entanto, como se trata de um caso claro de inflação vocabular, hoje os sentidos são tantos que todos acabam por se desvalorizar, virando uma pasta.

"Atravessado pela revolta, escrevo estas linhas numa espécie de transe." "Que atravessamentos contribuem para a evasão escolar?" "O currículo está atravessado pelo colonialismo." "A obra promove um atravessamento de passado, presente e futuro." "Minha ancestralidade me atravessa."

Quer mais? Tem mais. "Um clima atravessado por incertezas." "Fui atravessado pelo amor no instante em que te vi." "O atravessamento social dos corpos condiciona destinos." "Montamos o programa com base em eixos de atravessamento."

Seria interessante investigar os fatores psicossociais que sustentam o modismo de atravessar, com sua carga dramática e até violenta, pronto a dar ares de empalamento àquilo que poderia ser descrito de forma mais precisa por uma galeria de verbos na qual se incluem (a lista não é exaustiva) influenciar, moldar, tocar, marcar, atropelar, dominar, cruzar-se com, interceptar, interferir, contaminar, atrapalhar, prejudicar.

Caso alguém queira conduzir tal estudo, recomendo pressa. Como todos os modismos bem-sucedidos demais, o dos neoatravessamentos tem tudo para se afogar no seu próprio êxito dentro de mais alguns anos.

Foi esse o destino, em outros momentos da história, de cacoetes acadêmicos como "fazer uma colocação" e "a nível de", que hoje são de uso relativamente raro –ainda bem. É que o homem humano enjoa. Travessia.