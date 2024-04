The New York Times

Há mais de 30 anos, os economistas Rudiger Dornbusch (um dos meus mentores) e Sebastian Edwards escreveram um artigo clássico sobre o que chamaram de "populismo macroeconômico".

Seus exemplos motivadores eram surtos inflacionários sob regimes de esquerda na América Latina, mas parecia claro que a questão-chave não era o governo de esquerda em si; era, em vez disso, o que acontece quando os governos se envolvem em pensamento mágico.

De fato, mesmo na época, poderiam ter incluído a experiência da ditadura militar que governou a Argentina de 1976 a 1983, que matou ou "desapareceu" milhares de esquerdistas, mas também adotou políticas econômicas irresponsáveis que levaram a uma crise de balanço de pagamentos e inflação crescente.

Exemplos modernos da síndrome incluem governos de esquerda como o da Venezuela, mas também governos nacionalistas de direita como o de Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, que insistiu que poderia combater a inflação cortando as taxas de juros.

Será que os Estados Unidos serão os próximos?

Eu gostaria que as pessoas parassem de chamar Donald Trump de populista. Afinal, ele nunca demonstrou qualquer inclinação para ajudar os trabalhadores americanos, e suas políticas econômicas realmente não ajudaram —seu corte de impostos de 2017, em particular, foi um presente para os ricos.

Mas seu comportamento durante a pandemia de Covid-19 mostrou que ele é tão viciado em pensamento mágico e negação da realidade quanto qualquer pequeno ditador ou ditador, o que torna muito provável que ele possa estar à frente dos tipos de problemas que resultam quando as políticas são baseadas em economia charlatã.

Agora, a política econômica destrutiva não é o que mais me preocupa sobre o potencial retorno de Trump ao poder. As perspectivas de retaliação contra seus oponentes políticos, enormes campos de detenção para imigrantes sem documentos e me preocupam muito mais.

Ainda assim, parece valer a pena notar que, mesmo enquanto os republicanos denunciam o presidente Biden pela inflação que ocorreu sob sua gestão, os conselheiros de Trump têm flutuado ideias de políticas que poderiam ser muito mais inflacionárias do que qualquer coisa que tenha acontecido até agora.

É verdade que a inflação disparou em 2021 e 2022 antes de diminuir, e há um debate vigoroso sobre o quanto as políticas econômicas de Biden tiveram a ver com isso.

Sou cético, entre outras coisas, porque a inflação nos Estados Unidos desde o início da pandemia tem acompanhado de perto a de outras economias avançadas.

O que é notável, no entanto, é o que o governo Biden não fez quando o Federal Reserve [o banco central americano] começou a aumentar as taxas de juros para combater a inflação.

Havia um claro risco de que os aumentos dos juros causassem uma recessão politicamente desastrosa, embora isso não tenha acontecido até agora. Mas Biden e sua equipe não pressionaram o Fed a se conter; eles respeitaram a independência do Fed, permitindo que ele fizesse o que achava necessário para controlar a inflação.

Alguém imagina que Trump —que em 2019 insistiu que o Fed deveria cortar as taxas de juros para zero ou abaixo— teria exercido uma contenção comparável?

Como vários observadores notaram, algumas das propostas de Trump certamente aumentariam a inflação.

Uma repressão à imigração minaria um dos principais fatores que permitiram aos Estados Unidos combinar um crescimento econômico sólido com a queda da inflação. Propostas para uma onda de novas tarifas aumentariam os preços ao consumidor —e as chances são de que Trump aumentaria as tarifas bem além da taxa de 10% que ele tem sugerido se isso não reduzisse significativamente os déficits comerciais dos EUA, o que não aconteceria.

O que é realmente preocupante, no entanto, são indicações de que um futuro regime de Trump manipularia a política monetária em busca de vantagem política de curto prazo, justificando suas ações com doutrinas econômicas malucas.

O Federal Reserve é uma instituição quase independente, não por causa de algum princípio constitucional sacrossanto, mas porque os países descobriram que, na prática, é importante limitar a influência partidária sobre as taxas de juros e a criação de dinheiro.

Mas, nas últimas semanas, houve relatos de que os conselheiros de Trump querem tirar grande parte da independência do Fed, presumivelmente para que ele pudesse estimular a economia e o mercado de ações do jeito que queria em 2019.

Também há relatos de que os conselheiros de Trump, obcecados com o déficit comercial, querem desvalorizar o dólar, o que de fato ajudaria as exportações, mas também seria claramente inflacionário —aumentando os preços de importação e superaquecendo uma economia dos EUA que já está aquecida. (Na verdade, nossa força econômica é provavelmente a principal razão pela qual o dólar tem subido.)

E mesmo enquanto falam sobre enfraquecer o dólar, os conselheiros de Trump estão discutindo punir outros países que reduzem o uso do dólar —o que parece tanto contraditório quanto envolver uma visão delirante de quanto poder econômico até mesmo os Estados Unidos têm.

Os detalhes dessas más ideias provavelmente são menos importantes do que a mentalidade que revelam, uma que rejeita lições duramente aprendidas do passado e compra fantasias econômicas.

E como Trump responderia se as coisas dessem errado? Lembre-se, ele sugeriu que tentássemos lutar contra a Covid injetando desinfetante. Por que esperar que ele seja menos inclinado ao pensamento mágico ao lidar, digamos, com um novo aumento na inflação?

Novamente, a política macroeconômica não é a minha maior preocupação sobre o que poderia acontecer se Trump voltar ao poder. Mas é definitivamente uma preocupação.