Nunca fui tão gostosa. Nem nunca serei. Você é uma pessoa inteligente? Clique e faça o teste. E, mesmo assim, você cai em chamadas apelativas de clickbait e call to action? Reserve o seu lugar.

Quer entender como a vida digital que estamos levando é ridícula? Garanta seu ebook antes que seja tarde. Basta imaginar como seria se toda a nossa comunicação fora da internet também funcionasse assim. Teste grátis.

Sou mãe de uma criança pequena. Descubra se você é uma mãe narcisista. E tem horas que a minha paciência acaba completamente. Veja nossas últimas unidades disponíveis. Acho que cheguei ao meu limite com a bagunça do quarto da minha filha. Mãe cansada de pisar em peças de Lego desaparece por 12 horas. Saiba mais.

Por que às vezes precisamos de silêncio? Breathe –Unwind and Relax. Não queria ninguém por perto, talvez somente encontrar meus amigos. Conheça os principais apps para amizade, conexões profissionais e sexo.

Pedi o prato mais leve do cardápio. Você vai ficar chocado com o que uma simples couve-flor pode fazer com o seu corpo. Conheça alimentos aparentemente inofensivos que causam demência. Os cinco piores inimigos da dieta.

Karime Xavier/Folhapress

Durante o cafezinho, contei para a minha amiga que ouvi fofocas a seu respeito. Essa história mudará sua vida por completo. E não eram exatamente boas. Continua depois da publicidade. Para outra amiga, informei que havia encontrado seu ex. Leia a matéria. E ele estava com uma morena. A verdade está a um clique de você.

No elevador, encontrei um senhor que ia ao terceiro andar. Eu lhe ofereci o cupom TATI10 e ele viajou de graça até a cobertura. Avisei a Maria que o tempo estava começando a virar. 50% de desconto nas jaquetas powercool, de poliamida com elastano e punho com dedeira.

Por telefone, expliquei ao meu pai que não tenho a menor ideia de como me tornar uma milionária, muito menos em pouco tempo. Quer saber mais sobre a minha jornada? Vem comigo.

Na terapia, falei que eu não aguentava mais repetir sempre os mesmos problemas. Faça o download gratuito. Se eu sabia que ia dar errado, por que insistia? Quer começar a experiência de 30 dias? Renovação automática. Seria uma espécie de masoquismo usar alho na comida mesmo sabendo que passo tão mal? É só até amanhã!

Saiba agora o que nunca te contaram sobre a minha filha, que não quer comer o frango, e eu, trouxa, decidi fazer uma omelete. Já eu como tudo o que quiser sem engordar usando esta dica mágica: minha balança quebrou. Você não vai acreditar como eu era aos 44 anos e como eu estou agora aos 45 anos. Escritora descobre a solução definitiva para a queda de cabelo: "Eu pego todo o meu cabelo do chão e jogo no lixinho do banheiro".

Era tarde da noite quando entendi que preciso marcar consulta urgente com o meu oftalmologista. Epidemia de miopia após pandemia? Entenda. Autora de livros infantis confunde o seu peguete com o irmão mais novo dele (aproveite um mês grátis de premium) e precisa se explicar para a família. Corra! Querendo fazer as pazes, concordei que ele poderia chamar aquela amiga para a minha casa. Você não imagina o que ela faz para alcançar a fama!

Com dois ovos. Entenda. Não engulo. Entenda. Embrulha o que sobrou da bruschetta. Entenda. Me passa a manteiga. Entenda. Depois de você perguntar mil vezes o que eu tenho e eu responder que não tenho nada, vou finalmente te falar por que estou com essa cara. Basta acessar o link na minha bio. Você podia dar descarga, não? Venha provar nossos deliciosos pratos.

Na última segunda-feira, encontrei no shopping uma prima que adora tirar sarro de mim e inventei uma história complexa sobre uma herança de família. Error 404 Not Found. Mãe, tô indo aí. Aproveite a promoção, é por tempo limitado.