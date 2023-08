Na manhã desta quarta-feira (2) nós saberemos se a seleção vai para as oitavas de finais da Copa do Mundo feminina.

No fim de semana, nos intervalos dos muitos jogos do Brasileirão, assisti à partida entre Barcelona e Real Madrid, nos EUA, amistoso de preparação para a temporada. Ancelotti, que não quer conversar sobre a seleção brasileira, mudou o desenho tático tradicional do Real. No lugar do clássico 4-3-3, com quatro defensores, um trio no meio, dois pontas e um centroavante, a equipe atuou no 4-4-2, com uma linha de quatro no meio campo e uma dupla de atacantes formada por Vinicius Junior e Rodrygo.

Vinicius Junior não atuou como na ponta esquerda como sempre jogou. Por ter vários excelentes meio-campistas e não possuir um bom substituto para o atacante Benzema, Ancelotti procura uma alternativa para escalar os melhores. Não funcionou bem. Vinicius Junior não se sentiu à vontade. Se o técnico repetir a formação e der certo pode ser uma boa opção até para a seleção brasileira, com Vinicius Junior e Neymar formando a dupla de ataque.

Antônia cabeceia em disputa com a francesa Diani durante derrota do Brasil por 2 a 1 na fase de grupos da Copa da Austrália - Frank Fife/AFP

Hoje, pela Libertadores, Atlético-MG e Palmeiras fazem um clássico no Mineirão. O Palmeiras voltou a vencer e fazer vários gols de cabeça em bolas cruzadas, enquanto o Atlético-MG, sob o comando de Felipão, não ganhou os últimos oito jogos.

Gols de cabeça são cada vez mais frequentes no futebol brasileiro e mundial. As bolas cruzadas por Raphael Veiga, fortes, de curva, e sem subir muito, são primorosas, ainda mais com bons cabeceadores. Gols de cabeça são também bonitos. Quem ataca, corre, toma impulso e cabeceia por cima do defensor parado. Gols de cabeça, como os dois da França contra o Brasil, ocorreram muito mais por virtudes das francesas do que por falhas das brasileiras.

Individualmente, o time titular do Palmeiras é nitidamente superior ao do Atlético-MG. Em quase todas as posições o Palmeiras possui jogadores que estão entre os principais do futebol brasileiro. Falta ao Palmeiras melhores reservas para algumas posições.

Felipão, no primeiro jogo no comando do Atlético-MG, mudou a posição de Paulinho, que passou a jogar pela esquerda, atacando e voltando para marcar. Não deu certo. O técnico voltou com Paulinho para o meio, formando dupla com Hulk, e o time não foi bem. Nos últimos jogos, Felipão modificou novamente ao trocar um meia ofensivo por mais um volante. Também não deu certo. Será que o técnico vai fazer hoje algo diferente?

Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta quinta-feira (3) o Olímpia, do Paraguai, no Maracanã. Na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, o Flamengo passou da euforia para o inferno, por causa da agressão do preparador físico a Pedro, que se recusou a aquecer.

Pedro merece uma punição, mas a atitude do auxiliar de Sampaoli foi um absurdo, um horror. Ele já foi demitido. Pedro, que jogou na Copa e é o maior artilheiro do time neste ano, está insatisfeito e deveria ser negociado, ainda mais que existem altíssimas propostas para contrata-lo. Por outro lado, o jogador fará muita falta se Gabigol e ou Bruno Henrique não puderem jogar.

Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e todos os times brasileiros, com exceção do Botafogo, têm oscilado. Qual é o segredo do Botafogo? Se repetissem os clichês, diria que o time é muito objetivo, feliz e unido dentro e fora de campo, que joga todas as partidas como se fossem a ultima, e vários outros. Prefiro as palavras do poeta Fernando Pessoa, de que muitas coisas na vida não têm explicação, e sim existência.