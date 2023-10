Segundo a CBF, Ancelotti assumirá a seleção brasileira em junho de 2024, quando termina seu contrato com o Real Madrid. O técnico não nega nem confirma. Se é certa a contratação, será que ele acompanha a seleção e assiste aos jogos?

Vamos imaginar uma cena: ele viu a partida contra o Uruguai ao lado de um auxiliar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, levantou-se do sofá e desabafou. "Não estou entendendo nada. O jogo está muito ruim. Todos os jogadores mais adiantados do Brasil estão do lado esquerdo, até o ponta-direita Rodrygo. Nunca vi isso na minha carreira. Atrapalham o Vinicius Junior, pois ele fica sem espaço."

Termina o primeiro tempo, e Ancelotti diz que vai dormir. No outro dia, o auxiliar fala para o técnico: "Você não perdeu nada, continuou muito ruim e do mesmo jeito". O auxiliar explica que colocar todos os jogadores de um lado é uma estratégia que só Fernando Diniz usa no mundo. Dizem no Brasil que ele é um gênio. O auxiliar aproveita para exaltar a atuação de Messi e da Argentina, jogo que viu logo depois da derrota do Brasil.

Se viu Uruguai x Brasil, Ancelotti fez uma de suas caretas - Isabel Infantes - 7.out.23/Reuters

Quem fala agora é o colunista. A Argentina joga com um trio no meio-campo, além de Messi, e com apenas um ponta aberto, rápido e driblador. Com isso, fortalece a posse de bola no meio campo. Messi recua para recebê-la, tocar de primeira e pegá-la de volta à frente, mais perto da área, diferentemente de Neymar, que volta, segura a bola e facilita a recomposição da marcação.

Argentina, França e Inglaterra, as três seleções que mais se destacaram na Copa de 2022, continuam sendo as melhores, como mostraram os recentes jogos das eliminatórias para o Mundial e a Eurocopa.

As três possuem muitas coisas em comum. Aproximam os jogadores e procuram trocar passes e ter o domínio da bola desde a defesa. São compactas, alternam a marcação mais adiantada com a mais recuada, pressionam bastante quem está com a bola, variam os passes curtos com as bolas longas em direção ao gol, e outros detalhes. É o futebol moderno. Muitas outras equipes, como o Fluminense, procuram jogar dessa forma.

Repito, a estratégia usada por Fernando Diniz de juntar muitos jogadores de um lado do campo, incluindo os pontas, é mais negativa do que positiva. Quando o time joga bem e ganha por inúmeros outros motivos, elogiam essa postura tática como se ela fosse decisiva. No segundo tempo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, o Fluminense brilhou com Arias pela direita e Keno pela esquerda. É muito mais lógico.

Nilton Santos dizia que, quando Garrincha recebia a bola na ponta direita, nenhum companheiro podia se aproximar para não atrapalhá-lo no movimento de driblar o marcador ou vários. O futebol mudou, Vinicius Junior não é um Garrincha, porém merece uma estratégia para ajudá-lo, não prejudicá-lo.

Vinicius Junior teve grande dificuldade contra o Uruguai - Andres Cuenca - 17.out.23/Reuters

Assim como muitos times apresentam deficiências nas vitórias e virtudes nas derrotas, treinadores mais bem preparados podem ter menos sucesso do que outros com menos conhecimentos. É preciso também um longo tempo para avaliar corretamente o desempenho e o número de títulos conquistados pelos treinadores.

Após o jogo Brasil e Uruguai, alguém, provavelmente um repórter, antes de perguntar, elogiou o treinador Bielsa pelos seus trabalhos e títulos conquistados. Bielsa, único, por ser bastante conhecido como um grande treinador com raros títulos, disse, do seu jeito, com a cara fechada e olhando para baixo, que o entrevistador estava enganado ou queria agradá-lo.