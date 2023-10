No sábado, Fluminense e Boca Juniors farão a final da Libertadores. O Flu tem mais chances de vencer, por atuar no Maracanã e possuir melhores jogadores. O Boca, que eliminou o Palmeiras, confia na forte marcação, nos contra-ataques e na força mental, resultante da tradição vitoriosa, presentes no inconsciente coletivo dos atletas.

Se o Fluminense for campeão, com gol de Cano, Fernando Diniz não será um gênio nem Cano deveria ser o titular da seleção argentina. Se o Flu perder vai ser uma decepção, mas Diniz não se tornará um péssimo treinador nem haverá motivo para protestos violentos contra o técnico e os jogadores.

German Cano comemora gol contra o Internacional na semifinal da Libertadores em Porto Alegre - Mauro Pìmentel - 4.out.23/AFP

Se o Flu perder, haverá grandes riscos de não participar da próxima Libertadores, já que está mal colocado no Brasileirão, em consequência de utilizar muitos reservas. O mesmo acontece com outras equipes brasileiras, que poupam demais jogadores por causa de duas competições. Não havia motivo para o Flu escalar quase todos os reservas contra o Atlético-MG, sete dias antes do jogo contra o Boca.

Os grandes times europeus, que jogam cada vez mais, quase tanto quanto os brasileiros, só não escalam os titulares quando estes estão com problemas físicos ou médicos. Alguns treinadores revezam uns 16 titulares a cada jogo para manter a qualidade técnica.

Nelson Rodrigues, Chico Buarque e tantos ilustres tricolores já estão prontos, vestidos com a camisa do time para comemorar o título.

Dias atrás, sonhei que entrevistava Nelson Rodrigues, que conheci pessoalmente. Perguntei a ele sobre quem será campeão. Ele respondeu: "Desde ontem o Fluminense. Só um cego não enxerga o óbvio ululante. Faço um apelo aos tricolores, vivos e mortos, para não faltarem ao Maracanã. Após a partida, só restará aos argentinos sentar na calçada e chorar lagrimas de esguicho".

Maracanã com as cores do Fluminense antes da partida contra o Corinthians, pelo Brasileiro-2023 - Ricardo Moraes - 19.out.23/Reuters

Quem vai decidir a partida? Ele respondeu: "O Sobrenatural de Almeida e a alma. Os idiotas da objetividade e os entendidos não vão além dos fatos concretos. Não percebem que o mistério pertence ao futebol. Não há decisão sem o mínimo de fantástico. Até a mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Sem alma não se chupa nem um picolé. A alma é tudo, o resto é paisagem".

Novo fenômeno

O jovem inglês Bellingham, 20 anos, que já brilhou na última Copa, é o novo fenômeno mundial, atuando pelo Real Madrid. Ele joga de uma intermediária à outra. Às vezes se posiciona ao lado dos outros três meio-campistas e outras vezes à frente dos três, mais perto da área e do gol.

Jude Bellingham com o troféu Kopa de melhor jogador abaixo de 21 anos, na premiação da Bola de Ouro, em Paris - Franck Fife - 30.out.23/AFP

Bellingham é o craque conciso, minimalista, de poucos e decisivos lances. Pela altura, velocidade e passadas largas, lembra Kaká. Na maior parte do jogo, Bellingham é comum, faz bem o que precisa ser feito. De repente, brilha intensamente, sem firulas. Muitos jogadores espalhados pelo mundo são hábeis, dribladores, criam efeitos especiais, despertam grandes expectativas, mas não terminam as jogadas. Parecem craques, porém não são. Bellingham não parece. Ele é.

Jude Bellingham na partida Barcelona 1 x 2 Real Madrid, em que fez os dois gols de seu time - Luis Gene - 28.out.23/AFP

Vinicius Junior só se tornou um craque quando passou a dar passes e fazer gols decisivos. Com a saída de Benzema, o técnico Ancelotti, do Real Madrid, tem alternado o posicionamento de Vinicius Junior. Algumas vezes ele atua mais pelo centro, formando dupla de ataque com Rodrygo, outras vezes pela esquerda, como jogava antes, e, com frequência, mistura as duas maneiras de atuar.

Ao mesmo tempo em que o Real Madrid joga, a seleção brasileira treina, com Vinicius Junior e Rodrygo juntos.