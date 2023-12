A partida de futebol não pode ser vista somente como uma disputa esportiva de habilidade, criatividade, técnica, estratégia, força física e de acasos. É também um espetáculo complexo, lúdico, teatral, prazeroso e de fortes emoções. Todos os sentimentos e contradições humanas estão presentes.

A estratégia dos treinadores, importante para o sucesso de uma equipe, vai muito além dos esquemas táticos, jogadas ensaiadas e da movimentação dos jogadores. Uma das qualidades importante de um treinador é perceber, observar durante o jogo os detalhes técnicos surpreendentes, objetivos e subjetivos. É o mais difícil. O treinador precisa aceitar que em um jogo há mais duvidas do que certezas.

Na Copa de 2018, contra a Bélgica, Tite demorou a perceber que o centroavante Lukaku se deslocava para direita, acompanhado pelo zagueiro Miranda, deixando espaços pelo meio por onde o meio-campista De Bruyne avançava e fez um dos gols. Não estava previsto. No mundial de 2022, não havia como Tite corrigir a sucessão rápida de erros de vários jogadores brasileiros que levaram ao empate contra a Croácia e depois a eliminação do Brasil nos pênaltis.

Borna Sosa, da Croácia, e Neymar, do Brasil, durante partida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar - Lan Hongguang - 9.dez.2022/Xinhua

Os esquemas táticos servem de referencia, de repressão. São avisos, mensagens, que os atletas não podem ultrapassar certos limites, fazer tudo que desejam, colocar as desmedidas ambições acima do coletivo. Assim é também na vida. O esquema tático é a consciência crítica, o superego dos atletas. Nem tudo que desejamos é possível.

Por outro lado, se a disciplina e as estratégias forem muito rígidas, perde-se a espontaneidade, a alegria, a descontração, a inventividade e a fantasia dos cidadãos e dos atletas, que se tornam mais tensos. É o mal estar da civilização, como diria Freud, de um jogo de futebol.

Em muitas partidas, a imaginação se torna mais importante para a execução dos fundamentos do que a técnica. Ás vezes, os lances mais bonitos e decisivos não foram ensaiados. Em uma fração de segundos, os grandes jogadores tomam decisões lucidas, corretas e surpreendentes. É um saber que antecede o pensamento. Os neurocientistas chamam de inteligência cinestésica, do movimento.

A inventividade tem a ver com as fantasias da infância. Os grandes craques são os que unem a técnica e a disciplina com a brincadeira. Fazem nos grandes estádios de futebol do mundo o que imaginavam na infância, na diversão com a bola.

Não se pode separar o jogo que acontece no gramado do espetáculo das torcidas. É outro o futebol sem publico, como vimos durante a pandemia. Com frequência, as equipes jogam melhor e vencem mais vezes quando estão em casa apoiados pela torcida. Além disso, as torcidas costumam inibir os jogadores visitantes. Os maiores times do mundo são os que conseguem brilhar dentro e fora de casa.

Infelizmente, nem tudo é festa. Marginais costumam se infiltrar entre as torcidas e provocar violências e comportamentos preconceituosos, racistas e homofóbicos. Pior, vários torcedores influenciáveis seguem os marginais. Eles não se sentem responsáveis pelos seus atos. O responsável é o grupo, a multidão.

Todos nós que trabalhamos no esporte, em diversas áreas, precisamos evoluir para melhorar a qualidade do espetáculo. O futebol e o país necessitam ser imparciais e menos tendenciosos.

No próximo ano, pretendo amar ainda mais os que amo e desfrutar mais das coisas quemvivo e das que desejo viver. Feliz ano novo a todos.