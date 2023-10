O Censo do IBGE de 2022 revelou que São Paulo tem quase 32 mil pessoas em situação de rua. É a maior crise habitacional do século. Pelo IBGE de 2010, a cidade reunia 290.317 unidades habitacionais sem qualquer morador. O número atual representa um crescimento de 103% dessas unidades. A cidade tem 588.978 imóveis vazios, entre casas e apartamentos, representando 12% de todos os imóveis da capital.

A urbanista e professora da USP, Raquel Rolnik elucida que apesar da crise habitacional, São Paulo apresentou também o maior "boom imobiliário" dos últimos anos. Esse "boom" tem relação direta com a disponibilidade de capital e dialoga muito pouco com as necessidades habitacionais da cidade. Ou seja, o aumento de unidades residenciais não resulta no aumento do acesso a essas habitações.

Praça da República abriga moradores em situação de rua e dependentes químicos que consomem crack; na imagem, pessoas dormem em coreto. - Bruno Santos/Folhapress

Um dia após a aprovação da revisão do Plano Diretor de SP, o prefeito Ricardo Nunes disse que quer combater o déficit habitacional com incentivo à construção de mais moradias, dessa vez de interesse social. Mas é de mais prédios que a cidade precisa?

O Plano Diretor recebeu várias críticas da sociedade civil e especialistas. O pensamento de Ricardo Nunes é transformar tudo em prédio. O texto autoriza que as construtoras possam fazer prédios com área útil três vezes o tamanho do terreno.

São Paulo produziu 100 mil unidades de habitação com preço de até R$ 350 mil entre 2014 e 2019, mas apenas 15% dessas unidades foram feitas nos eixos, e dessas grande parte eram pequenas e caras. Essas "fake habitações sociais" na verdade contribuem para o encarecimento dos imóveis e favorecem a especulação imobiliária.

Esse processo de verticalização ameaça bairros com construções históricas e comunidades originárias e tradicionais, como por exemplo o Bixiga, na região central da capital. Empreendimentos sufocam cada dia mais a Terra Indígena Jaraguá dos Guarani Mbya crescendo sem qualquer estudo de impacto do componente indígena e derrubando cada vez mais as poucas áreas verdes que restam.

As construtoras e empreiteiras continuam tendo um enorme poder na Câmara, onde o plano diretor teve grande apoio, garantindo a rentabilidade do negócio. Foram 44 votos favoráveis e 11 contrários.

Esse modelo de cidade que tentam ainda nos impor não dialoga com a nossa realidade de emergência climática e necessidade de mudança de postura para garantir um futuro habitável. Não podemos continuar achando normal matar e enterrar rios, construir grandes prédios de concreto e aço em cima das nossas matas, enquanto existem milhares de habitações vazias. Não se pensa na necessidade de cidades cada vez mais sustentáveis nem em abrigar quem realmente precisa.