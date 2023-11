Apesar da redução dos preços agrícolas, ainda há ganhos para o produtor na comercialização deste ano. Isso ocorre porque há uma melhora na relação de trocas entre insumos e produtos.



O milho destoa e tem uma relação de troca pior do que a do ano passado, devido à forte retração dos preços do cereal, provocada por aumento de produção e uma recomposição internacional dos estoques.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...



Internamente, os preços vão cair 25,5% em média neste ano, em relação aos de 2022. Mesmo assim, a rentabilidade dos produtores de milho ainda pode ser positiva, devido ao declínio dos preços dos fertilizantes. A avaliação é da consultoria MacroSector Consultores.



Para os analistas, os produtores precisam de 60,2 sacas de milho para a compra de uma tonelada de fertilizante. No mesmo mês do ano passado, eram 53,5 sacas. O pior momento dessa relação ocorreu em julho de 2022, quando os agricultores despendiam 67 sacas de milho por uma tonelada de adubo.



Os preços da soja deverão recuar 20,5% neste ano, em relação aos do ano passado. Mesmo assim, a remuneração dos produtores também tende a apresentar uma relativa melhora, em face da redução do preço médio dos fertilizantes, avaliam os analistas da MacroSector.

Produtor mostra fertilizante agrícola - Getty Images/ BBC News Brasil



Com base nos preços deste mês, os produtores de soja necessitam de 22,4 sacas da oleaginosa para a aquisição de uma tonelada de fertilizante. Em março, precisavam de 29 sacas.



Na avaliação da consultoria, o preço da soja deverá continuar enfraquecido nos próximos meses, devido à diminuição dos movimentos especulativos no mercado futuro e ao aumento dos estoques mundiais.

A produção mundial de soja atingirá 401 milhões de toneladas em 2023/24, acima dos 370 milhões de 22/23. Com isso, os estoques sobem para 119 milhões no próximo ano, apontam dados do Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).



A relação de troca melhorou também para produtores de café e de cana. No primeiro caso, os produtores necessitam de 3,1 sacas de café para a compra de uma tonelada de adubo neste mês, abaixo das 4,6 de há um ano.



No setor de cana, a tonelada de fertilizante correspondia a 29,5 toneladas de cana em novembro do ano passado. Neste mês, está em 17,4.



Com base no volume a ser colhido e nas estimativas de preços, a MacroSector estima que as receitas agrícolas de 2024 atinjam R$ 1 trilhão. Se confirmado, esse valor superará em 5% as estimativas para este ano.