Após um período de restrições e de preços elevados, o cenário mundial para o arroz deverá ficar melhor na safra 2024/25. É o que espera o Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).

A área de produção, puxada por preços elevados e esperança de clima melhor, sobe para o recorde de 168 milhões de hectares. Com rendimento recorde de 4,7 toneladas casca por hectare, o Usda prevê produção mundial de 528 milhões de toneladas do produto beneficiado, volume também recorde.

Vários países da Ásia, Iraque e Brasil ajudam nessa evolução de produção. O aumento na Ásia, Europa, Oceania e nas Américas compensa a queda no Japão e na Coreia do Sul, segundo o órgão americano. Argentina, Austrália e Paquistão, com evoluções de 9% a 35%, estão entre os principais responsáveis pelo aumento.

Plantação de arroz no leste da China - Zhang Duan - 18.jun.2024/Xinhua

Se a safra de 2024/25 for confirmada em 528 milhões de toneladas, a oferta mundial do cereal, incorporados os estoques, será de 705 milhões, 1% a mais do que na anterior. O consumo também cresce e vai a 527 milhões de toneladas, com aumento de 1%.

Os dois gigantes do setor têm caminhos diferentes nesta safra. A China mantém queda no consumo, que será de 145 milhões de toneladas.

Desde a safra 2019/20, os chineses vêm incorporando mais milho na ração e menos arroz. Já os indianos elevam o consumo para 120 milhões de toneladas, 2,5 milhões a mais do que na safra anterior. Os dois países detêm 80% dos estoques mundiais do cereal.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O comércio mundial de arroz sobe para 55 milhões de toneladas, com alta de 1,8 milhão. A oferta maior do cereal, inclusive por parte da Índia, que ainda mantém restrições às exportações, dá um alívio aos preços mundiais.

Bem avaliado O produtor agrícola é a segunda categoria profissional mais bem avaliada na Grã-Bretanha, perdendo apenas para enfermeiras.

Bem avaliado 2 Segundo o site Farmers Guardian, 75% têm uma visão positiva sobre a atividade, e 91% a consideram essencial para a economia.

Diversidade climática Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, chuva e umidade continuam atrasando o plantio, segundo a Emarte/RS. A semeadura do trigo chega a 85%, abaixo dos 93% de igual período de 2023.

Preços A saca de arroz ficou estável nesta semana no estado, em R$ 111,6, mas supera o valor médio de R$ 70,5 dos meses de julho de 2019 a 2023. Já o trigo, cotado a R$ 68,9 por saca, fica abaixo dos R$ 73,5 da média do mesmo período.

Clone de maçã A Rasip, do grupo RAR, desenvolveu um novo clone de maçã do tipo gala, uma variedade com coloração vermelha mais forte.

Clone de maçã 2 Segundo a empresa, a nova variedade é resistente à glomerella, doença que causou perdas de até 15% na produção de maçã na última safra brasileira.