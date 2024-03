Em novembro de 2023, um artigo de Barbara Ellen publicado no jornal inglês The Guardian discutia a nova expressão "teen-ternity leave" —algo como licença-maternidade adolescência. O termo surgiu a partir da constatação de que algumas mulheres estariam abrindo mão de suas carreiras para retornar aos lares e cuidar ostensivamente de seus filhos adolescentes. Este comportamento está obviamente associado a mulheres que têm condições financeiras para pausar seu trabalho. Também não passa despercebido que se trate de uma pausa feita pelas mães e não pelos pais, afinal, o viés de gênero no cuidado com a prole é conhecido.

Que a solução desemboque na mulher e que se restrinja à classe abastada não elimina a necessidade de nos perguntarmos sobre o que está se passando com os adolescentes para que eles precisem de um verdadeiro "recall" de cuidados. A adolescência hoje refere-se à faixa etária para quem as redes sociais foram apresentadas como parte inseparável da vida. Uma geração para quem a internet não é uma descoberta que veio revolucionar o mundo, ela "é" o mundo. Para eles, ter o celular à mão equivale a ter energia elétrica, na falta da qual, tudo para.

A expressão 'teen-ternity leave' surgiu a partir da constatação de que mulheres estariam abrindo mão de suas carreiras para retornar aos lares e cuidar ostensivamente de seus filhos adolescentes - Alisa Dyson por Pixabay

Isso também vale para nós, mas, diferentemente dessas crianças, ainda lembramos de um tempo em que não era assim, o que serve para questionarmos nossa dependência. As crianças confiam nos dispositivos como confiam nos próprios pais que, afinal, os deram para elas.

O jogo aqui é a diferença entre a vida "vivida" e a vida "editada". A primeira tem cheiro, textura, tato, sujeira e resto, enquanto a segunda é baseada na visão, no som, portanto, inteiramente asséptica e editável. As relações ao vivo têm silêncios constrangedores, olhares fugazes, têm deslocamento no espaço e tempo de chegar, ficar e sair. No virtual, não há como saber para onde o interlocutor está olhando —geralmente para sua própria imagem refletida. O tempo é controlado, pois tudo pode ser interrompido instantaneamente. Os corpos não se interferem —não ferem uns aos outros— tampouco se afetam mutuamente.

O estilo de vida contemporâneo deixa as crianças sem ferramentas para lidar com o mundo externo e interno, daí a passagem para a vida adulta se tornar quase intransponível. Além disso, como a constituição subjetiva só se dá na relação entre seres humanos reais, é a própria subjetividade que está sendo comprometida. Estamos falando de uma geração cujos efeitos do uso indiscriminado da internet já foram denunciados por inúmeras pesquisas. Eles vão das automutilações aos suicídios, passando por distúrbios de autoimagem, depressões, e ansiedades. O espectro autista, por exemplo, caminha rapidamente para abarcar todas as crianças —e adultos— à nossa volta, numa lógica que desemboca no conto machadiano "O alienista": se todos são a exceção, urge rever a regra.

A internet não é uma ferramenta solta no tempo e no espaço, ocupando o seu lugar dentro do regime neoliberal. A forma como é comercializada sem pudores, sem filtros e sem qualquer tipo de regulamentação responde unicamente aos ditames do mercado. Ela entra no vácuo da autorização dos pais, que desde os anos 1980 já vinham buscando o manual que os ensinaria como performar melhor na educação dos filhos. Ela funciona como cuidador em tempos nos quais o trabalho ocupa toda a vida e as crianças não podem ser deixadas a sós. Ela dá a falsa impressão de que a criança está aprendendo algo, respondendo ao atual furor pedagógico dos pais.

Se é para voltar para casa e cuidar da molecada, que seja para nos perguntarmos o que aspiramos para nossa descendência. Se a resposta for felicidade, lembremos que essa é a falsa promessa com a qual as redes nos hipnotizam.