Saiba como funciona o pagamento da licença-maternidade

São Paulo

A licença-maternidade é o período de afastamento da trabalhadora em razão do nascimento ou da adoção de filho, aborto espontâneo ou legal, e parto de natimorto. Foi criada em 1943 com a aprovação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), tinha duração de 12 semanas (84 dias) e era paga pelo empregador.

Ao longo dos anos, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) passou a recomendar que a Previdência Social arcasse com os custos, medida que foi adotada pelo Brasil em 1973. No ano seguinte foi criado o salário-maternidade, que é o rendimento pago para quem está de licença-maternidade.

Licença-maternidade é de 120 dias para casos de parto, adoção e natimorto; aborto espontâneo ou permitido por lei dá direito a 14 dias de afastamento - Scaliger/Fotolia

Em 1988, a Constituição alterou o tempo para 120 dias na maioria dos casos, o que permanece até hoje. Lei de 2016 criou a programa Empresa Cidadã, que dá direito a até 180 dias de licença (cerca de seis meses).

Durante este período, a mãe, o pai (em caso de morte da mulher durante a licença) ou um dos integrantes de casal homoafetivo que adotou têm direito ao emprego e salário garantidos por lei.

A remuneração é paga pelo empregador, no caso de trabalhadoras com carteira assinada, ou pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para quem é autônoma, trabalhadora rural, MEI (microempreendedora individual) e desempregada. Para as situações em que o INSS é responsável pelo pagamento, o benefício pode ser chamado também de auxílio-maternidade.

Qual é a duração da licença-maternidade?

A trabalhadora precisa notificar o empregador assim que souber da gravidez. Na maioria dos casos, a licença começa a contar assim que a pessoa se afasta do trabalho, o que pode ocorrer a partir de 28 dias antes da data previsto para o nascimento do filho.

Em 2022, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que, em casos mais graves com internação da mãe ou do recém-nascido superior a duas semanas, a contagem da licença-maternidade iniciará a partir da data da alta do hospital da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último.

A legislação prevê os seguintes prazos de licença-maternidade:

120 dias (equivalente a quatro meses) para parto

120 dias para adoção de crianças até 12 anos de idade ou guarda judicial para fins de adoção de crianças até 12 anos de idade

120 dias para natimorto (morte do feto dentro do útero ou no parto)

14 dias (equivalente a duas semanas) para aborto espontâneo e aborto previsto pela lei

180 dias para quem faz parte do programa Empresa Cidadã

Em caso de morte da mãe, o cônjuge terá direito à licença-maternidade pelo mesmo período ou pelo tempo restante que a mãe receberia, a não ser nos casos de morte ou abandono do recém-nascido.

O período ainda pode ser prorrogado em duas semanas antes ou depois do parto, dependendo da gravidade do caso e de atestado médico.

Quem tem direito a seis meses de licença-maternidade?

A licença-maternidade pode aumentar de 120 para 180 dias (equivalente a seis meses) se o empregador fizer parte do programa Empresa Cidadã. Neste caso, a solicitação precisa ser feita pela empresa até o final do primeiro mês após o parto.

Nos casos de adoção ou de quem obteve a guarda judicial para adotar, o programa estabelece prazos diferentes de extensão da licença-maternidade, conforme a idade da criança:

Acréscimo de 60 dias para criança até 1 ano de idade

Acréscimo de 30 dias para criança entre 1 e 4 anos de idade

Acréscimo de 15 dias para criança entre 4 e 8 anos de idade

A trabalhadora não poderá ter outra atividade remunerada, exceto nos casos de contratos simultâneos firmados anteriormente à licença, e a criança não poderá estar matriculada em creche ou local similar. Se isso ocorrer, a prorrogação da licença-maternidade será cancelada.

Quem recebe licença-paternidade terá o prazo estendido de cinco para 20 dias, caso o empregador faça parte do Empresa Cidadã. Mas nesta situação o pedido tem de ser feito pela empresa até dois dias úteis após o parto.

Quem tem direito ao salário-maternidade?

Trabalhadora com carteira assinada

Contribuinte individual (autônoma) e facultativa (estudante, por exemplo)

MEI (microempreendedora individual)

Trabalhadora doméstica

Trabalhadora rural

Desempregada

Cônjuge ou companheiro (se a mãe morrer durante a licença)

No caso de casal homoafetivo que adotar criança, um deles terá direito se cumprir os requisitos

Qual é o valor pago no salário-maternidade?

Se a trabalhadora tiver carteira assinada, o valor será do salário que ela já recebe. O empregador ficará responsável pelo pagamento. Nos casos de remuneração variável ou com comissão, o rendimento será a média do valor total pago nos últimos seis meses. Por exemplo, se a funcionária ganhou um total de R$ 12 mil nos últimos seis meses, o salário-maternidade dela será de R$ 2.000.

Trabalhadora que não tem carteira assinada também tem direito ao salário-maternidade, mas precisa contribuir com INSS - Halfpoint/Adobe Stock

As gestantes que contribuem por conta própria (seja como autônoma, facultativa, MEI e desempregada) receberão pelo INSS. Em 2023, o direito foi estendido a adolescentes menores de 16 anos que são seguradas do INSS.

O valor calculado será a média dos últimos 12 salários de contribuição dentro de um intervalo máximo de 15 meses. A soma dos 12 últimos salários é dividida por 12. O resultado será o valor do salário-maternidade, desde que não seja inferior a um salário mínimo. Caso fique abaixo, será pago um salário mínimo. Se a soma das 12 últimas remunerações for de R$ 24 mil, por exemplo, a beneficiária terá um salário de R$ 2.000.

A trabalhadora doméstica receberá o valor do último salário de contribuição e a trabalhadora rural em regime de economia familiar terá direito a um salário mínimo.

No caso de a trabalhadora ter sofrido aborto espontâneo ou aborto legal, o cálculo será o mesmo, mas será proporcional aos 14 dias previstos por lei. Portanto, o valor do salário-maternidade precisa ser dividido por 30 e o resultado será multiplicado por 14 para chegar ao valor devido.

Quem está desempregada ou nunca trabalhou tem direito ao salário-maternidade?

Sim, as pessoas sem carteira assinada têm direito ao salário-maternidade se contribuíram por conta própria com o INSS. Para isso, é preciso comprovar a contribuição por pelo menos dez meses antes da solicitação.

Além disso, a trabalhadora precisa ter a condição de segurada do INSS, que ocorre quando ela contribui para o órgão ou quando está no chamado "período de graça". Essa denominação é dada ao intervalo de tempo em que a pessoa mantém os benefícios previdenciários, mesmo que tenha deixado de contribuir.

O período de graça varia de três meses a três anos, dependendo do tempo e do tipo de contribuição e se a pessoa foi demitida. Por lei, a maioria dos trabalhadores tem 12 meses de período de graça após a última contribuição, mas ele pode aumentar, por exemplo, em 12 meses se provar que está desempregado involuntariamente.

Até quanto tempo depois do parto posso pedir o pagamento?

O pedido do salário-maternidade pode ser feito até cinco anos após o fim do período a que a mãe tem direito. O prazo inicial para requisitar o benefício varia conforme o caso. Veja abaixo:

Parto

Empregada com carteira assinada: o pedido pode ser feito a partir do 28º dia antes do parto

Desempregada: a partir do parto

Contribuintes autônomas, trabalhadoras rurais, MEIs e facultativas: a partir do 28º dia antes do parto

Em caso de parto antecipado, o pedido pode ser feito a partir do parto

Outros casos

Adoção ou com guarda judicial para adotar (ambos os casos para crianças de até 12 anos de idade): a partir da adoção ou da obtenção da guarda

Aborto legal ou aborto espontâneo: a partir da ocorrência do aborto

Natimorto: A partir do parto

O pagamento pode ser feito mensalmente ou então em uma parcela única, dependendo do período em que foi aprovada a solicitação.

Quais são os documentos necessários para pedir salário-maternidade?

Para a trabalhadora com carteira assinada, o pedido é feito pelo empregador. É preciso apresentar o atestado médico, no caso de solicitação a partir de 28 dias antes do parto, ou a certidão de nascimento ou certidão de natimorto, no caso de morte do feto no útero ou durante o parto.

Já para quem receberá pelo INSS, o pedido deve ser feito pelo site ou aplicativo do Meu INSS, que pode ser baixado no Play Store (Android) ou App Store (iOS), com o desenvolvedor sendo Serviços e Informações do Brasil. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Clique no botão "Novo pedido"

Digite "salário-maternidade" na busca e clique sobre ela quando aparecer a opção

Leia as instruções e avance

Será preciso enviar os documentos necessários para o pedido, como RG e CPF, além da certidão de nascimento da criança

Basta tirar uma foto dos documentos e anexar

Anote o número do protocolo

Os documentos que precisam ser enviados são:

CPF

Atestado médico específico determinando afastamento a partir de 28 dias antes do parto

Certidão de nascimento ou óbito (no caso de natimorto ou aborto)

No caso de adoção, apresentar nova certidão de nascimento expedida após a decisão judicial

No caso de guarda, ter o termo de guarda com a informação que se destina para adoção

No caso de procurador ou representante legal, é preciso ter a procuração pública ou termo de responsabilidade seguindo o modelo do INSS, o termo de representação legal (tutela, curatela ou termo de guarda) e documento de identificação com foto, além do CPF do procurador ou representante

No caso de quem está desempregado, é preciso ainda comprovar que mantém a condição de segurado do INSS, mostrando os comprovantes de pagamento de contribuição nos dez meses anteriores ao pedido

O prazo para avaliação costuma ser de 45 dias e o beneficiário pode acompanhar o processo pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após fazer o login com o cadastro gov.br, é preciso clicar em "Consultar pedidos" e digitar o número.

Quem não tem carteira assinada deve pagar contribuição ao INSS por dez meses antes de entrar com pedido de salário-maternidade - Antonio Molina - 04.jan.2022 / Folhapress

Quanto tempo de estabilidade tem o funcionário após retorno de licença-maternidade?

Pela lei, a trabalhadora tem estabilidade no emprego a partir do momento em que comunica a gravidez ao empregador até o quinto mês após o parto. Porém, ela pode ser demitida por justa causa, caso cometa alguma falta grave.

A grávida pode mudar de função devido às condições de trabalho?

Sim, o artigo 394 da CLT indica que a trabalhadora não pode exercer atividades em condições insalubres durante o período de gestação e amamentação. A reforma trabalhista chegou a alterar esta regra, mas uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em 2019 impediu o trabalho em condições insalubres.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Quantas horas a gestante deve trabalhar por dia?

A jornada de trabalho é a mesma, caso não tenha ameaças à saúde e ao bem-estar da gestante.

Posso pedir afastamento para amamentação?

Sim, a lei prevê que a mulher que deu à luz ou adotou um bebê terá direito a duas pausas de 30 minutos cada durante a jornada de trabalho para a amamentação. A medida é válida até o bebê completar seis meses de idade.

A mãe também tem direito a 15 dias de licença para amamentação em caso de risco à saúde do bebê, desde que haja uma solicitação médica.

O afastamento por 15 dias sem o risco à saúde não está previsto na lei e não é considerado uma substituição às pausas de 30 minutos. A empresa pode permitir a prorrogação em comum acordo com a trabalhadora, mas não é obrigada a aceitar.

Quem está de licença-maternidade tem direito a férias?

Sim, caso tenha cumprido 12 meses no local de trabalho e ainda não tenha retirado os 30 dias de descanso permitidos por lei. A trabalhadora pode retirar as férias depois da licença-maternidade, caso tenha esse direito e recebido a comunicação com pelo menos 30 dias de antecedência do início das férias. É prudente checar com o setor de recursos humanos da empresa se não há algum impedimento devido ao eSocial.

O que é descontado do salário-maternidade?

Há desconto do INSS e do Imposto de Renda, além do plano de saúde e outros benefícios que possam ter desconto, conforme o acordo ou a convenção coletiva

Quem está de licença-maternidade tem direito ao 13º salário?

Sim, o afastamento não afetará a contagem para o pagamento do 13º salário. Os meses são considerados como trabalhados.