O Banco Central não deu sinal algum de que a Selic vá baixar em 2 de agosto, data da próxima decisão sobre a taxa básica de juros. Tirou as cerejas mais amargas e vencidas dos comunicados de decisões anteriores, tais como ameaças de altas extras e Selic mantida em 13,75% a perder de vista —seria exagero maluco manter tal palavreado. No mais, disse que o show do arrocho ainda não terminou.

Além de afirmar que a situação ainda pede "cautela e parcimônia", a direção do BC dobrou a dose de tranquilizante, receitando "paciência e serenidade".

A projeção de inflação do BC, baseada também no comportamento da Selic estimado pelo "mercado", é de 3,4% em 2024, para uma meta de 3%. Na ponta do lápis, parece quase lá.

E daí?

Protesto contra a taxa de juros definida pelo Banco Central, na avenida Paulista - Danilo Verpa - 20.jun.2023/Folhapress

O BC até pode cortar a Selic em agosto. Mas, pelo que seus diretores escreveram no comunicado desta quarta-feira, é improvável. A julgar pelos itens da análise de riscos do BC, a probabilidade de fatores de baixa extra de preços e expectativas inflacionárias é pequena, menor do que a dos riscos de alta.

Se decidir cortar em agosto, deve fazê-lo como se testa a temperatura de água de banho de recém-nascido e usando a ponta do dedo mindinho: 0,25 ponto, para 13,5%. Em si, não refresca nada.

No entanto, pode, sim, vir um IPCA mais baixo do que o previsto e, talvez mais importante, até agosto, o governo pode decidir que a meta de inflação para os próximos anos fique mesmo em 3%. Neste caso, segundo chutes informados dos povos do mercado, as expectativas de inflação baixariam algo entre 0,3 e 0,5 ponto, chegando praticamente na meta de 2024.

Ou seja, o BC pode estar dando peso relevante também à manutenção da meta na reunião do Conselho Monetário Nacional do final deste mês.

A Selic em 13,75% pode ter efeitos ambíguos, é bom lembrar. Ainda é arrocho, ainda encarece o custo de financiamento do governo etc. Mas as taxas de prazos mais longos, aquelas com prazo maior do que um ano, vêm caindo bem, em particular desde maio, em parte por causa do dito arcabouço fiscal, em parte por causa de índices de inflação mais comportados do que se esperava, em parte por causa do dólar em baixa (que cai também devido à Selic alta).

Sim, os rentistas estão ganhando um tanto menos com as taxas menores, embora estejam faturando com a alta dos preços dos títulos mais longos.

Não é improvável que as taxas de longo prazo caiam mais um pouco, tudo mais constante. Essas taxas definem o custo de financiamento da dívida do governo (são grosso modo as taxas do Tesouro Direto, por exemplo) e são o piso do custo em geral do dinheiro.

Para o crescimento de curtíssimo prazo, a questão mais importante é saber da velocidade da queda da Selic, que em 13,75% já vem contaminando o PIB de 2024 faz alguns meses. Por ora, o BC continua a dizer que a coisa vai ser devagar, se tanto, e vai depender dos dados. O pessoal quer ver a inflação de serviços, perto de 6%, e núcleos de inflação baixarem bem.

Para o crescimento de médio prazo, francamente, não faz diferença se a Selic vai estar em 12,25% ou ainda horríveis 11,75% em dezembro.

A grita com o BC vai aumentar, claro. A construção civil, o varejo e a indústria estão ficando mais irados. Resta saber quanto mais o governo vai reclamar e se vai tomar alguma atitude de retaliação, mais improvável.

Repita-se, manter a meta de inflação em 3% para 2024 e anos seguintes ajudaria a segurar expectativas. Conseguir bons resultados nas contas do governo também. Fazer o contrário é uma ideia de jerico. Se Lula 3 seguir o manual, a partir do trimestre final do ano a conta do arrocho passa a ser de responsabilidade do BC.