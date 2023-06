Acompanhe a cotação do dólar nesta quarta (21)

São Paulo

O dólar abriu em leve queda nesta quarta-feira (21) após ter registrado uma leve recuperação na véspera e em dia de decisão sobre juros no Brasil.

Nesta quarta, o Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), deve anunciar no fim da tarde a nova Selic (taxa básica de juros), algo que está no radar do mercado desde o início da semana. A expectativa é que a taxa seja mantida em 13,75% ao ano.

O mercado espera, porém, sinalizações sobre o futuro da política monetária brasileira, em especial sobre um possível início de cortes na Selic já em agosto, quando ocorre a próxima reunião do Copom. Com a melhora nas projeções de inflação para o fim de 2023 observada nas últimas semanas, boa parte do mercado já acredita nessa possibilidade.

Às 9h10 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,20%, a 4,7853 reais na venda. Na B3, às 9h10 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,13%, a 4,7940 reais.

Cédulas de dólar - Gary Cameron - 14.nov.2014/Reuters

A Bolsa brasileira registrou queda na terça-feira (20) impactada por um movimento de realização de lucros, quando investidores vendem ações que se valorizaram rapidamente para efetivar os ganhos com os papéis. O Ibovespa havia atingido seu maior patamar de fechamento desde abril de 2022 no pregão de segunda (19).

Já o dólar teve um dia de recuperação frente ao real, após ter caído ao seu menor valor em mais de um ano, com a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que vai definir a nova taxa básica de juros brasileira nesta quarta (21), no radar dos investidores.

Com isso, o Ibovespa caiu 0,19% na terça, a 119.622 pontos, enquanto o dólar subiu 0,43%, a R$ 4,797.

A queda do Ibovespa foi puxada principalmente pelas ações da Vale, que caíram 2,58% em dia de fraqueza dos contratos de minério de ferro no exterior. Perdas de B3 (-0,47%) e do Itaú (-0,19%), que passam por correção após fortes altas nos últimos pregões, também pressionaram a Bolsa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Acompanharam a Vale entre as maiores quedas do dia as ações da Embraer (4,65%), que divulgou resultados mais fracos que o esperado nesta terça, e da Braskem (2,91%), que passa por correção após forte alta apoiada por especulações sobre a aquisição de seu controle.

As ações da Petrobras começaram o dia em queda, acompanhando o preço do petróleo no exterior, mas se recuperaram e fecharam o dia em alta de 0,49%. A empresa também está envolvida nas negociações sobre o controle da Braskem, já que é uma das principais acionistas da petroquímica.

Nos mercados futuros, os contratos de juros com vencimento em janeiro de 2024 caíram de 13,02% para 13,00%, enquanto os para 2025 foram de 11,13% para 11,09%.

Com Reuters