A ação da Petrobras está valendo mais do que em 7 de março, um dia antes do colapso do "dividends day", quando custava R$ 40,39 (ações preferenciais, PETR4). Na noite daquela quinta-feira, o público saberia que a petrolífera não distribuiria o lucro remanescente de 2023.

No 8 de março, o preço da ação baixaria a R$ 36,12. Na segunda-feira, 11 de março, a R$ 35,65. Na sexta-feira passada, 19 de abril, a PETR4 chegou a R$ 40,53. Tem flutuado na casa dos R$ 41 desde então.

Os motivos básicos da alta são óbvios. De mais importante, é provável que a assembleia-geral ordinária da empresa, nesta quinta (25), aprove a distribuição de 50% do lucro líquido remanescente (perto de R$ 22 bilhões). O preço do barril de petróleo Brent subiu um tanto (de US$ 82 para US$ 88). Diminuiu um pouco a especulação de que o governo interviria com mais força na empresa.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - Mauro Pimentel/AFP

A baderna serviu apenas para mostrar que o governo muita vez toma decisões baseadas em voluntarismo, ignorância e politicalha.

No "dividends day", começaria um mês de salseiro no governo, tumulto que ficaria mais quente a partir de 3 de abril, quando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, espezinhou Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, em entrevista a esta Folha.

Nos dias seguintes de intriga vulgar, "bastidores", gente do governo vazava que Prates havia sido decapitado, que Aloizio Mercadante presidiria a empresa etc.; as turmas da briga vazavam podres sobre os adversários. Depois do leite derramado, tentaram passar um pano no chão.

Fernando Haddad procurou racionalizar a conversa, cavou uma vaga no conselho e sugeriu que a Petrobras distribuísse parte do lucro remanescente, se por mais não fosse porque precisa de uns dinheiros para cobrir o buraco do Tesouro.

No dia 9 de abril, Silveira diria: "Tenho carinho e profundo respeito pelo ser humano que ele [Prates] é" (rir, rir, rir).

Ainda haveria fofoca e vazamento de informação sigilosa. Em reuniões ministeriais, com assessores, se discutia o pagamento dos dividendos.

A Comissão de Valores Mobiliários disse que investigaria isso que é um escândalo —não é assim que se lida com empresa aberta. Mas muito é possível no país das Americanas.

No 19 de abril, a Petrobras soltou nota dizendo que o pagamento "...não comprometeria a sustentabilidade financeira da companhia...". No governo, passou a aparecer a conversa de que petróleo e dólar mais caros melhorariam o caixa da empresa, por isso a decisão de pagar dividendos extraordinários (pfui).

Nesta semana, Lula, Silveira e Prates disseram que não houve crise na Petrobras. É. Pode ser. Pelo menos até fins de 2023, a empresa teve um resultado excelente. A crise é do governo.

Vem desde o início de 2023, com Silveira querendo mandar mais na Petrobras; com o desejo vago de Lula de fazer com que a empresa invista mais em refinaria, em compra de navio nacionalizado, em fertilizantes.

Silveira surfou na impaciência de Lula e fritou Prates. Os tiros de Silveira feriram, mas não mataram, e um até saiu pela culatra. Mas o ministro ainda canta vitória. Diz agora que "...estamos tendo uma correção de rumo fundamental para o desenvolvimento nacional...".

A dúvida que vem desde o início de Lula 3 permanece. Ainda não sabemos se a petrolífera colocará mais dinheiro em refinaria. Se vai satisfazer a vontade de Lula de estimular a indústria naval, o "PAC do Mar", exigindo mais nacionalização das duas centenas de embarcações que prevê comprar, sob o risco de pagar mais caro. Se vai investir em fábrica de fertilizante que dá prejuízo.

A direção da empresa não pode violar leis, estatuto e a saúde financeira da Petrobras, até porque corre risco de processo —em tese. O receio de crise futura continua.