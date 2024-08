As eleições municipais têm enorme importância para o sistema político e para o eleitorado. Ao contrário do que se pensa, elas não são apenas "locais". Embora predominem debates relacionados aos municípios, sabemos que partidos que elegerem prefeitos neste ano tendem a ter, nessas cidades, mais votos para deputado federal nas próximas eleições, em 2026.

Como o acesso aos recursos públicos (fundos partidário e eleitoral) depende basicamente dos votos para deputado federal obtidos pelos partidos, esse entrelaçamento entre as duas eleições se reflete na redução significativa das atividades do Congresso durante os meses de campanha mesmo em anos de eleição municipal. Além disso, em municípios menores, que são a maioria, elas afetam ainda mais a vida dos cidadãos.

Urna eletrônica do CEU Feitiço da Vila, na zona sul de SP; eleições municipais podem influenciar pleito legislativo dois anos depois - Karime Xavier - 30.out.2022/Folhapress

Assim, a eleição de prefeitos e de vereadores é importante porque candidaturas vitoriosas para deputado federal são construídas a partir de apoios locais.

Por exemplo, candidatos a deputado federal caminhando sem rumo pelas ruas de uma cidade apertando mãos e distribuindo material de campanha aos eleitores contrastam com a maior eficiência eleitoral desses mesmos candidatos em reuniões com eleitores organizadas por lideranças locais.

É bom lembrar que a maioria das políticas sociais do governo federal é implementada nos municípios. Além dos tradicionais serviços de "zeladoria" (iluminação, calçamento, coleta de lixo etc.), os prefeitos também se encarregam de saúde, educação, transferências de renda e habitação.

Para o eleitor, o governo municipal administra mais instrumentos capazes de melhorar a sua vida que os governos estadual e federal.

Pelo último Censo, cerca de 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Esse dado é relevante: a baixa atividade econômica na maioria dessas cidades torna a prefeitura a maior empregadora formal, e a entrada na "política", entendida de forma ampla, uma boa opção de carreira profissional.

Além disso, o pequeno tamanho facilita o convívio próximo entre os governantes e seus eleitores. Portanto, não surpreende que as eleições nesses municípios menores sejam muito acirradas, com o envolvimento de boa parte da população; afinal, muita coisa está em jogo!

A tabela abaixo compara taxas de abstenção eleitoral nas últimas eleições municipais, por faixa de eleitores.

Dois aspectos chamam a atenção: as taxas de abstenção têm subido ao longo do tempo para todos os grupos; padrão também observado nas eleições gerais. Além disso, como esperado, a abstenção é mais baixa nos menores municípios e mais nos maiores.

Muito além de meras escolhas de "zeladores" para as nossas cidades, as eleições municipais são fundamentais nas dinâmicas do sistema eleitoral no país.