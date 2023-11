De repente, do riso fez-se o pranto. Acabou o Foro de Teresina, um dos podcasts de política mais amados pelos brasileiros, deixando um nó na garganta, desses de fim de histórias de amor. Para mim, o episódio de despedida do programa, na voz de Fernando de Barros e Silva, poderia ter ao fundo um desses deliciosos boleros de sabor almodovariano. "Lo nuestro se acabó y te arrepentirás/ De haberle puesto fin a un año de amor." E corta para Luz Casal, em "De Salto Alto", a desnudar a alma dos teresiners enlutados: "Te has parado a pensar lo que sucederá/ Todo lo que perdemos y lo que sufrirás?".

Não subestimem a importância do luto que se segue ao fim de algum produto cultural cujo consumo se dá por imersão. Leitores conhecem bem essa sensação de angústia ao terminar um romance longo que nos transportou para o seu universo. Aliás, nem se trata de consumo, mas de apreciação e de envolvimento, de uma relação em que os nossos sentimentos e a nossa imaginação estão tão implicados quanto a nossa mente. Sentimos falta das conversas, das pessoas, daquele mundo tão familiar, da dinâmica dos afetos, da companhia, de tudo.

A ficção seriada audiovisual com frequência nos coloca na mesma posição. Que saudade daquela novela, como foi difícil começar uma nova, quase uma infidelidade. E os bons seriados? Dá vontade de mandar uma carta para perguntar às pessoas (não são mais personagens) como estão indo depois que a história terminou. Serão felizes? Os seus filhos estão bem? O que andam fazendo?

Isso tudo para dizer que se engana quem pensa que, uma vez que o Foro é um podcast de jornalismo e análise política, trata-se simplesmente de mais um produto da indústria da informação. Essa me parece a lógica da Carta do Editor, que explica as controvérsias ao redor do fim do Foro e da sua repercussão nos ambientes digitais: trata-se de uma empresa de jornalismo cujo produto principal é a revista Piauí, o Foro era um apêndice, quase uma concessão às novidades do mundo. Afinal, o jornalismo centrado em informação política demorou mais de cem anos para se consolidar como atividade relevante e como modelo de negócios, enquanto podcasts são debutantes. O Foro, inclusive, pode ter representado o primeiro podcast de conversa política na vida de muita gente.

Na verdade, a coisa é um pouco mais complexa, embora os hábitos da Redação possam não se ter dado conta. Um podcast dessa natureza e uma revista são dois gêneros de coisas completamente diferentes. Não tem comparação. A Piauí e o Foro são ótimos, cada um no seu gênero, mas em alcance, imagem, vínculo emocional, fanbase e fidelização, a Piauí não chega perto do Foro, esse é o fato. Não entro no mérito dos comportamentos de jornalistas e editor que resultaram no fim do Foro de Teresina. Nem vou depreciar os jornalistas da Piauí nem o jornalismo que a revista faz, todos ótimos. Mas o caso revelou algo que a empresa parece não ter entendido: a Piauí deitou fora um produto e uma marca valiosa que não vai conseguir substituir. O Foro não era um apêndice do trabalho formidável da revista, como o editor e os jornalistas do Piauí parecem entender. Para os ouvintes do Foro, a revista é que era o apêndice, se muito.

Um podcast desse tipo, como um romance longo, uma novela e uma série, faz uma coisa que jornais e revistas não fazem, pelo menos não em proporção comparável: criam apego, vínculo emocional, amigos íntimos. Como é uma conversa a que a gente assiste e de que, de algum modo, participa, há muito mais envolvido nessa prosa. Os cacoetes de cada um dos apresentadores, as provocações, as inflexões da voz, o timbre, o modo como pensam, os gracejos, os risos, a personalidade, tudo isso cria uma sensação de íntima familiaridade que não se compara ao jornalismo.

Por fim, tem a questão da rotina da apreciação do programa: há um dia certo, um determinado ritual, a escolha da companhia ou da circunstância, a construção da expectativa, a hora do desfrute, o momento do comentário com algum outro fã ou cúmplice. Levam-se pessoas queridas ao podcast como levamos amigos e amores ao "nosso" restaurante ou à livraria preferida. Se um deles fecha, deixa um vazio e corações partidos.

Por isso há tantos enlutados com o fim do Foro. Não adianta dizer que a Piauí continua boa e tem ótimos jornalistas, o que é fato, mas a revista não terá o condão de substituir o Foro no coração dos que o ouviam. Nem deixará de ser punida com cancelamento de assinaturas pela fanbase do Foro ou xingada nas redes. O modo de se consumir informação mudou, é preciso entender isso.