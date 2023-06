Não tenho certeza se o que ouvi primeiro foi seu passo pesado ou o roçar daquele corpo enorme nas plantas que cercavam minha barraca. Meu sono geralmente é consistente, mas os hipopótamos berrando ao longe na lagoa já me haviam despertado, alertando para uma possível ameaça distante. Isso agora era diferente. Era perto.

O celular na cabeceira me informava que eram 3h44 da manhã. Que espécie de criatura rondaria meu espaço tão cedo? Descartei os barulhentos "hipos", pois de fato pareciam longe. Ventilei outras possibilidades, mas só tive certeza de que estava enfrentando um elefante quando sua tromba bateu na cerca de bambu que escondia um chuveiro ao ar livre.



Era decididamente o som de uma tromba avisando que seu dono estava perto. Instintivamente congelei na confortável cama que me protegia, a princípio, dos 4°C que faziam lá fora. Mas na segunda batida comecei a pensar se eu não deveria traçar um plano de ação. Ou talvez uma rota de fuga.



Parei de olhar no relógio, já que virar meu corpo para alcançar a tela do aparelho implicaria em movimento. E a criatura que me rondava poderia perceber que havia alguém lá. Assim, sem saber bem por quanto tempo, fiquei ali em silêncio, só ouvindo ele (ela?) fazer "tump!" ou "shhhhhishh".



Recapitulei todas as histórias que nosso guia havia contado desde a nossa chegada a este país da África —sobre o qual faço por enquanto um certo mistério. A informação mais importante ali era, claro, a de que os elefantes não enxergam bem...



O que aquele que me assustava estava procurando ali em volta então? Naquele mesmo dia, num carro de safari, todo aberto, um deles encarou nosso grupo. Alguém lá dentro se mexeu e ele investiu contra o veículo, parando a apenas três ou quatro metros de nós. Seria ele ali fora, arquitetando uma vingança?

Zeca Camargo e o amigo paquiderme em um país da África - Zeca Camargo



Não sou um turista medroso. Também neste lugar de onde escrevo atravessei águas cristalinas num "mokoro", uma canoa que faz uma jangada parecer um transatlântico. Crocodilos eram sempre uma oportunidade, mas encarei o desafio sem pestanejar.



Mesmo em outros safaris que fiz, como um inesquecível na Namíbia, uns dez anos atrás, via sem nenhum temor famílias de leões passando com seus filhotes na nossa frente. E um banho a céu aberto ao lado de uma girafa foi um dos momentos de maior proximidade com a natureza da minha vida.



Mas, desta vez, eu estava realmente preocupado. Havia deixado a luz da varanda acesa, o que eventualmente me oferecia um ou outro contorno do paquiderme que me sondava. Nenhuma dessas visões, no entanto, me deixou mais do que alerta. Até que senti aquele cheiro.



O que julguei ser mais um passo na ronda aflitivamente monótona do elefante, mas que era na verdade um enorme cocô, atravessava o mosquiteiro que envolvia minha cama como um alerta não visual, mas olfativo. Ele estava marcando território, logo concluí.



Num ato impensado, me levantei por segundos para buscar um tubo de spray que tinha na estante ao fundo do quarto. Dele não saía tinta, mas a corneta no seu topo emitia um som que lembrava uma vuvuzela, mandando a todos o aviso de que um hóspede corria perigo. Com ele na mão, já sobre o edredom, hesitei.



Seria mesmo necessário? Ou eu estava exagerando minha covardia? Vieram mais batidas no bambu. Mais alguns passos. Outros tantos minutos de aflição. E aí os sinais começaram a ficar fracos.



Na minha imaginação, vi o bicho indo embora devagar, desistindo de mim. Era uma noite de sábado, e para aquele animal eu era menos que uma diversão. Só mais uma besta invadindo seu território.