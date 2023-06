Casal de turistas de SP é encontrado morto em chalé em Monte Verde, em Minas

Belo Horizonte

Um casal foi encontrado morto no sábado (24) em um chalé que alugou em Monte Verde, distrito de Camanducaia, região sul de Minas Gerais. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as mortes.

Uma das linhas de investigação trata de uma possível intoxicação por monóxido de carbono após queima de lenha em lareira. A região é uma das mais frias do estado e atrai turistas sobretudo no inverno.

Em declaração à Polícia Militar, o proprietário do chalé afirmou que o imóvel não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Ele não teve o nome divulgado.

A reportagem enviou mensagens para o sistema de comunicação do chalé via internet, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

O casal, de São José dos Campos (SP), foi identificado como Alessandra Aparecida Reis Cleto, 49, e Walther Reis Cleto Júnior, 51.

O proprietário do chalé foi ouvido pela Polícia Civil nesta segunda (26), mas a corporação não deu detalhes sobre o depoimento.

"Os corpos das vítimas, a princípio sem sinais de violência, foram encaminhados ao Posto Médico Legal em Pouso Alegre para exames de necropsia", disse a Civil, em publicação nas redes sociais.

"A PC apura as circunstâncias que envolveram o fato e aguarda a conclusão de laudos periciais que atestarão as circunstâncias e a causa das mortes", acrescentou a corporação.

À Polícia Militar o dono do chalé disse que o último contato com o casal ocorreu na sexta (23), quando sua filha entregou um pacote de lenha aos hóspedes.

O proprietário, que trabalha próximo ao imóvel, disse que, na manhã de sábado (24), percebeu que uma bomba utilizada para abastecer o chalé com água havia ficado ligada por muito tempo. Então ele bateu na porta, mas não houve resposta, e tentou ligar para os telefones do casal, mas não foi atendido. Decidiu pegar uma chave reserva e, ao abrir o chalé, encontrou os dois no chão.

Em seguida, disse que chamou o serviço médico, que constatou a morte de ambos, e depois a polícia, acionada por volta das 10h40.

PREFEITURA AUMENTA FISCALIZAÇÃO

Em nota, a Prefeitura de Camanducaia afirma que acompanha as investigações da Polícia Civil e que intensificou a fiscalização de estabelecimentos voltados para o turismo.

"Monte Verde possui mais de 7.000 leitos, cerca de 95% deles têm lareira e sistema de aquecimento, e nunca houve nenhum caso do tipo. Vale ressaltar que o local em que o casal se hospedou não possui alvará de funcionamento e não seguia as regras dos meios de hospedagens regulares", disse o município, no comunicado.

"A prefeitura reforça que os visitantes procurem por estabelecimentos devidamente registrados e com alvará de funcionamento. A administração municipal intensificou a fiscalização, segue ajudando nas investigações e trabalhando para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível", acrescentou.