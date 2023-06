Homem é preso em PE por suspeita de envolvimento com ataque a escola de Cambé

São Paulo

Um homem de 18 anos foi preso na tarde desta quarta (21) em Gravatá, em Pernambuco, por suspeita de envolvimento com o ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) do Paraná, o suspeito foi preso após expedição de mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil paranaense, em ação que contou com o auxílio de policiais locais.

Entrada do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, onde ocorreu o ataque - Henrique Campinha/AFP

Na noite desta terça (20), o autor do ataque foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina. Também na terça, outro homem de 21 anos foi preso em Londrina por suspeita de ajudar a planejar o ataque.

O atirador tinha 21 anos e era ex-aluno da escola. Em depoimento à polícia ele afirmou que o ataque teria sido uma "retaliação" pelo bullying que teria sofrido quando frequentou a escola, até 2014. Disse que tinha 15 anos à época, assim como seus agressores, e que buscava vítimas da mesma faixa etária.

Karoline Verri Alves, 17, morreu ainda na escola. O namorado dela, o estudante Luan Augusto da Silva, 16, também foi baleado e chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na terça.