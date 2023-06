Homem é preso suspeito de matar mulher a facadas no interior de SP

São José do Rio Preto (SP)

Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de matar a facadas a mulher, a auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino, 44. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (5) em Votuporanga (a 521 km de São Paulo).

O pedreiro Reinaldo Brito de Jesus, 45, foi preso em flagrante. Até esta terça (6), ele ainda não havia constituído defesa, segundo a Polícia Civil, e está detido no Centro de Detenção Provisória de Riolândia.

A auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino, 44, que foi encontrada morta na noite desta terça em Votuporanga - Arquivo pessoal

O crime foi descoberto, por volta das 20h, depois que a irmã da vítima foi até a casa onde o casal vivia, no bairro Chácara das Paineiras, ao desconfiar da demora da auxiliar de limpeza para responder às mensagens no WhatsApp.

Ao chegar à residência, a mulher encontrou a vítima caída no chão da cozinha com ferimentos. Reinaldo, segundo a polícia, estaria em cima do corpo da mulher com uma faca nas mãos.

A polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados, mas quando o socorro chegou a mulher já estava morta. Ela foi esfaqueada com pelo menos dois golpes —um no pescoço e um no queixo.

O marido estava no local e não fugiu. Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava alcoolizado e questionado sobre o que havia ocorrido ele se manteve em silêncio. A faca usada no crime foi apreendida.

O pedreiro tinha um ferimento de raspão no peito também provocado por faca e precisou passar por atendimento médico na Santa Casa da cidade. Ele foi liberado ainda na noite de ontem.

À polícia, a irmã da vítima disse que o casal estava junto havia sete anos e que brigas eram constantes, porém a vítima nunca havia denunciado o marido.

"O suspeito disse que falará apenas em juízo. Apesar de a família relatar que o casal tinha desentendimentos, a vítima nunca denunciou nenhum tipo de agressão", relata a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Momentos antes de ser morta, a auxiliar mandou mensagem para a filha, Letícia Albino, 26, dizendo que o companheiro havia chegado embriagado.

"Ele estava bêbado e chegou na casa brigando com minha mãe. Ela me mandou mensagem dizendo que viria para a minha casa, mas ele a matou por ela tentar sair de casa", conta a filha.

Ainda segundo Letícia, os desentendimentos entre o casal aconteciam quando o pedreiro chegava embriagado.

"Minha mãe abominava bebida e esse era o motivo das brigas entre eles", diz a filha.

Paula trabalhava na Santa Casa da cidade, desde 2019. O corpo dela foi enterrado às 14h desta terça (6) no Cemitério Parque Jardim das Flores.