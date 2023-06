Linha 9-esmeralda circula com velocidade reduzida nesta terça (20)

São Paulo

Um atraso na manutenção da madrugada fez com que os trens da linha 9-esmeralda circulassem por via única na região do Grajaú no início da manhã desta terça-feira (20).

Uma das composições apresentou falha de tração na altura da plataforma da estação Primavera Interlagos, por volta das 5h, e precisou ser esvaziada.

A falha provocou intervalo maior entre as estações Grajaú e Primavera Interlagos.





Além disso, um passageiro passou mal dentro de um trem na altura da estação João Dias e foi atendido no local, o que provocou atraso na saída da composição.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram de plataformas lotadas em todas as estações da linha.

A operação já foi normalizada, segundo a ViaMobilidade, responsável pela linha 9-esmeralda.