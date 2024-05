O que muda com a morte do presidente do Irã?

São Paulo

A trágica morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, nesta segunda-feira (20) complica ainda mais o complexo processo de sucessão do líder supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei. A provável manutenção da linha dura dos últimos anos tende a aumentar a instabilidade social.

Existem dois fatores de incerteza. Um deles é especulativo: se as investigações sobre a morte de Raisi indicarem algo além de um acidente devido a imperícia ou problema mecânico, poderá surgir a possibilidade de culpar Israel ou algum grupo rival.

Para entender o que acontece agora, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter especial Igor Gielow no Como É que É? desta terça-feira (21).

Para entender o que acontece agora, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter especial Igor Gielow no Como É que É? desta terça-feira (21).

