Ministra Anielle Franco anda de moto sem capacete no Rio

Rio de Janeiro

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi filmada andando de moto no Rio de Janeiro sem capacete —infração considerada gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. As imagens foram feitas durante visita ao Complexo da Maré, zona norte da cidade, nesta segunda-feira (19).

A ministra participou de uma roda de conversas com moradores da região e depois seguiu para uma agenda no Observatório de Favelas, organização com sede no complexo de comunidades. Em nota, Anielle confirmou que andou sem o capacete e justificou que, em favelas, o uso do equipamento de proteção pode ser arriscado por questões de segurança.

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, anda de moto sem capacete pelas ruas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio - Reprodução/Twitter

"A circulação, na grande parte de territórios de favelas e periferias do Rio de Janeiro, historicamente, não se faz com capacete, pois há riscos dentro da própria comunidade de incitar confronto", disse em nota, completando que o trajeto que fez durou cerca de três minutos.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, Anielle andando de carona na moto pelas ruas da Maré. Tanto ela quanto a motorista do veículo estão sem capacete.

De acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, andar de moto sem capacete é uma infração gravíssima, cuja penalidade é multa no valor de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir.

A medida administrativa para esses casos é a retenção do veículo até que a situação seja regularizada —isto é, colocar o capacete. O documento de habilitação do motorista também pode ser recolhido.

A Guarda Municipal do Rio, responsável por aplicar as multas na cidade, informou que o vídeo da ministra não configura flagrante e, por isso, não pode multá-la.

Anielle, ex-moradora da Maré, participou de encontro com moradores da região para coletar depoimentos sobre violações de direitos, especialmente relacionados à violência policial, devido ao aumento das operações no Rio. A reunião foi organizada pelo ministério com coletivos da comunidade.

Depois, quando pegou carona na mota, Anielle foi à sede do Observatório de Favelas para acompanhar a exposição "Faveladas".

O vídeo de Anielle sem capacete foi compartilhado nas redes sociais por perfis de direita e próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra foi criticada por não estar com o equipamento de segurança e por estar circulando dentro da comunidade.

Nos últimos anos, Bolsonaro participou de motociatas eleitorais sem usar o capacete. Em ao menos duas ocasiões ele andou de moto sem a proteção adequada. Isso aconteceu em abril de 2020, no litoral do Guarujá, e em março de 2022, em Quixadá, interior do Ceará.