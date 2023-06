Carlos Grossman foi um desbravador. Oriundo de uma família de judeus russos que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, nasceu em 2 de janeiro de 1928 em Porto Alegre. Seu pai era agrônomo e o filho achou que seguiria o mesmo caminho, mas a medicina era a sua vocação. Acabou aprovado em primeiro lugar no vestibular.

Formado na atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi na década de 1950 fazer residência em medicina interna (também conhecida no Brasil como clínica médica) em Washington, nos Estados Unidos, após um flerte com a pesquisa básica. A residência médica, uma modalidade de treinamento em serviço, ainda engatinhava no Brasil fazendo com que Grossman, como era conhecido, fosse um pioneiro no estímulo desta formação após a sua volta na década de 1960.

A partir de 1975, passou a integrar a equipe que implementou o Sistema de Saúde Comunitária do Murialdo, que existe até hoje e sediou uma das primeiras residências de medicina geral comunitária, antigo nome da atual especialidade medicina de família e comunidade.

Carlos Grossman (1928 - 2023) - Arquivo pessoal

Apesar da formação "hospitalista", o trabalho na comunidade foi um caminho natural. No início da década de 1980, Grossman estruturou o serviço de saúde comunitária do Hospital Conceição, com o qual tinha vínculo, e também a residência de medicina geral, depois rebatizada para o nome que se tornou oficial entre 1981 e 2003, medicina geral comunitária.

O pioneirismo e a excelência do serviço de saúde comunitária do Conceição fizeram com que o Ministério da Saúde convidasse Grossman para o grupo de trabalho que se reuniu em dezembro de 1993 em Brasília para formatar o Programa Saúde da Família (PSF). Este grupo produziu a cartilha "Saúde Dentro de Casa", que marcou o início do PSF, que seria transformado em 1998 na Estratégia Saúde da Família, hoje considerada estruturante para o SUS.

Grossman estabelecia um forte vínculo com os pacientes do seu consultório privado no Hospital Moinhos de Vento. Também era próximo dos residentes e dos médicos de família que tinha formado e que foram contratados pelo serviço de saúde comunitária do Conceição, em especial com os pioneiros da especialidade que adotaram o sonho de Grossman e conduzem seu legado adiante desde o início dos anos 1980. Ele participou diretamente da formação de centenas de médicos.

Talvez seu maior legado seja o foco no paciente e na sua demanda. Nas discussões de caso, ele sempre retomava o motivo da consulta e verificava se os residentes estavam conseguindo de fato valorizar o que o paciente disse, se conheciam a condição em questão, ou seja, se tinham estudado, e se o plano terapêutico era assertivo e pactuado.

Entre os seus aforismas estava "o paciente tem sempre razão" e "duvide de si mesmo". Não era raro residentes temerem as discussões de caso com Grossman, em especial porque ele de fato colocava o paciente no centro e não o médico, fosse ele um jovem residente ou algum médico famoso.

Carlos Grossman faleceu no dia 9 de junho de 2023. Deixa companheira, três filhos e uma legião de profissionais da saúde bem formados.

